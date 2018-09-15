فريق أبوظبي يدافع عن لقب الفورمولا 2 العالمي

المصدر: ريبادورو - البيان الرياضي

تضرب الإثارة اليوم موعداً مع مغامرة جديدة وتحد قوي، من خلال انطلاق منافسات سباق أفضل زمن والسرعة من خلال الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تقام في مدينة ريبادورو البرتغالية، بمشاركة وحضور حامل اللقب فريق أبوظبي، بالإضافة أيضاً لحضور فريق الفيكتوري.

ويدخل حامل اللقب زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي تحدياً صعباً جداً في الدفاع عن لقبه، والاستمرار في المنافسة على شعلة الأمل بالاحتفاظ باللقب، خصوصاً مع نزيف النقاط غير المتوقع والذي صادفه في الجولات الماضية من البطولة، وبشكل عام فإن القمزي حالياً في المركز الثامن برصيد تسع نقاط، بينما يتصدر البطولة الإيطالي ألبرتو كامبراتو برصيد 40 نقطة.

حيث لعب الحظ دوراً كبيراً مع المتسابق الإيطالي الشاب بأن يحرز المركز الأول مرتين في الجولات الماضية، ويتأهب راشد القمزي لكي يكون المتسابق الأسرع وصاحب الزمن الأفضل في السباق اليوم، حتى يكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي غداً والحاسم لهذه الجولة.

وتنطلق تصفيات السرعة اليوم مع اجتماع المتسابقين، والذي يبدأ في تمام العاشرة والربع صباحاً، ثم تخوض كل الزوارق فقرة التجارب الحرة والتدريبات في تمام الحادية والربع صباحاً، ولاحقاً انطلاق تصفيات أفضل زمن في تمام الثالثة والنصف ظهراً واستمرارها حتى الخامسة مساءً.

وتقام تصفيات الزمن الأفضل بانطلاق كل الزوارق معاً في التصفية الأولى واستمرارها لنصف ساعة كاملة، ثم يتأهل خمسة عشر زورقاً للتصفيات الثانية، والتي ستفرز تأهل عشرة زوارق للتصفيات الثالثة والختامية، والتي ينطلق من خلالها كل زورق على حدة من أجل إحراز الزمن الأفضل.