استقبال مميز لبعثة منتخب أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حظيت بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم باستقبال حافل، لدى وصولها إلى مطار دبي الدولي تثميناً للإنجاز الذي حققه فرسان الإرادة في في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة آسيوية، التي من خلالها حقق البطل محمد خميس خلف فضية فئة وزن 97 كغم، وبرونزية هيفاء النقبي فئة وزن 74 كغم.

وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، عن بالغ سروره واعتزازه بالنتائج المحققة التي من خلالها أدخلوا البهجة على الشارع الرياضي.

وكنا ننتظر هذا الإنجاز بفارغ الصبر كما عودونا واليوم اكتملت الفرحة بعد وصولهم لأرض الوطن بهذا الإنجاز، مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة تولي هذه الفئة اهتماماً وهو السبب الرئيسي خلف هذه الإنجازات، ولاعبو الإمارات يقارعون اليوم أبطالاً لهم وزناً وثقلاً في رياضة أصحاب الهمم ولا يستهان بهم، ولكنهم أثبتوا جدارتهم واستطاعوا انتزاع الميداليات.

سعادة كبيرة

ومن جهته، أبدى عبدالله حسن الفلاسي رئيس البعثة، رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، سعادته البالغة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن فرسان الإرادة لديهم عزيمة قوية وإرادة حديدية على اجتياز المنافسات، وقوة التحدي التي اكتسبوها من رعاية ودعم القيادة الرشيدة لهم، وأشار إلى أن أصحاب الهمم حريصون دائماً على أن يعكسوا الوجه الحضاري للدولة.

وتجسيد مكانتها ومكانة أبنائها، وأشاد بالإنجاز قائلا: فرسان الإرادة نموذج مشرف لشباب الوطن ومثل يحتذى به، مؤكداً أن لديه الثقة الكافية في أبناء الإمارات في تحقيق المزيد من الميداليات واعتلاء منصات التتويج، ورفع علم الدولة عالياً وعزف سلامها الوطني.

كما ما أكد البطل محمد خميس خلف والحاصل على الميدالية الفضية، أن هذا المحفل كان بروفة قوية، حيث اجتمع أبطال العالم من الدول الآسيوية للمشاركة والمنافسة، وأعرب عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز واعداً بتحقيق الأفضل في المحفل الآسيوي المنتظر بجاكرتا مطلع الشهر القادم.

دعم

أكدت هيفاء النقبي أن هذا الإنجاز ثمرة دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة في أعقاب توفير كل عوامل النجاح لنا خلال الفترة الماضية. وثمنت المجهود الكبير الذي قام به الفريق الفني والإداري لبعثة المنتخب.