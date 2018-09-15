«عربي المبارزة» ينظم دورة لصقل الحكام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

افتتح الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة صباح أمس، بمركز إعداد القادة بدبي، الدورة الأولى لإعداد وصقل الحكام العرب، التي ينظمها الاتحاد العربي للمبارزة بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للمبارزة ومركز إعداد القادة، وتستمر فعالياتها حتى مساء غدٍ الأحد، بمشاركة متميزة من أكثر من 30 حكماً من 6 دول عربية هي الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان وسوريا. حضر الافتتاح المحاضران بالدورة، الدكتور محمد المتوكل على الله رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، والدكتور إياد مغايره رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للمبارزة.

ورحب القاسمي بالحضور وتمنى لهم طيب الإقامة، وعبر عن سعادته بالمشاركة الواسعة للدارسين الذين حرصوا على القدوم إلى دبي من دول عربية عدة، كما رحب رئيس الاتحاد العربي بالمحاضرين الدوليين الدكتور محمد المتوكل على الله الذي وصفه بأنه نموذج للحكم العربي الطموح، الذي حرص على تأهيل نفسه والاستفادة من مختلف مدارس اللعبة ليتبوأ بعدها رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للمبارزة، كما اثنى القاسمي على الدكتور إياد مغايره، الذي قدم برنامجاً شاملاً لتأهيل الحكام العرب.