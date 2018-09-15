مواجهتان في كأس الاتحاد لكرة الصالات الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل اليوم مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، بمواجهتين في السابعة مساء، وسيكون ملعب صالة نادي الذيد مسرحاً لمواجهة مليحة الجريح من النصر 3-1 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وحامل اللقب دبا الحصن المنتشي بأغلى فوز في الدور التمهيدي حتى الآن.

كان فريق دبا الحصن قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز غال ومهم على حساب جاره وغريمه خورفكان 2-1، وهذا الفوز كفل لدبا الحصن نقاط المباراة كاملة، وجاء هدف الترجيح عن طريق عبدالله الحوسني قبل النهاية بثوان معدودات.

وتجمع المباراة الثانية بين فريقي خورفكان مع ضيفه النصر الذي يتطلع إلى مواصلة الانتصارات والفوز الثاني يعني للعميد الكثير ويضعه على أعتاب الصعود إلى المرحلة القادمة من المنافسة. ويدخل النصر مباراة اليوم وفي رصيده 3 نقاط وبمعنويات الفوز على مليحة.

فيما سيكون كل تركيز أبناء خورفكان على تعويض الخسارة الأولى، وتشهد ساحة المنافسة غداً مباراتي المجموعة الأولى ويحل الظفرة متصدر المجموعة ضيفاً على شباب الأهلي في صالة الأخير في الممزر، ويلتقي منتخب الشباب مع البطائح على ملعب صالة نادي اتحاد كلباء.