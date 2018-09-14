ناشئو اليد إلى الأردن لخوض «الآسيوية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تغادر مساء اليوم وعبر طيران فلاي دبي بعثة منتخبنا الوطني لناشئي اليد متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي اليد، التي تقام خلال الفترة من 16 وحتى 27 من سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى كأس العالم 2019 في مقدونيا، على أن يخوض الأبيض مشواره في دوري المجموعات بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة (الحديدية) بجانب ثلاثة من أصل المصنفين الأربعة الأوائل على صعيد القارة الصفراء، في بطولة تضم 14 منتخباً تم توزيعها على أربع مجموعات.

ويرأس بعثة الأبيض الصغير ناصر الحمادي عضو اتحاد اليد إلى جانب الجهاز الفني والإداري للمنتخب المكون من المدرب الوطني قاسم عاشور، ومساعد إبراهيم الأميري، والإداري جمال أحمد، والمرافق الإعلامي فائز بجبوج، وتضم البعثة 20 لاعباً.

محطات الإعداد

وكان منتخبنا الوطني قد اختتم تحضيراته عبر تجمع داخلي أقيم بصالة الوصل على مدار اليومين الماضيين وخضع خلاله اللاعبون لثلاث حصص تدريبية، خصوصاً أن تجمع الوصل جاء بمثابة وضع اللمسات الأخيرة عقب خطة إعداد طويلة استهلت منذ مايو الماضي، سواء بتجمعات داخلية أقيمت على أندية الدولة، أو عبر المعسكر الخارجي في سلطنة عمان، وآخرها معسكر مقدونيا الذي أسدل الستار عنه في العاشر من الشهر الجاري.

من جهته، أكد محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد كرة اليد، ثقته الكبيرة بأبناء الإمارات بتمثيل مشرف للدولة واللعبة فيها في هذا المحفل الآسيوي الذي يضم النخبة من المنتخبات في القارة الآسيوية.

وشدد جلفار على أهمية الحدث الآسيوي قائلاً: وفرنا للفريق جل سبل الإعداد منذ مايو الماضي بالتجمعات والمعسكرات الداخلية والخارجية.