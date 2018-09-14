«فلاي بورد» تفتتح موسم نادي أبوظبي البحري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم ضربة البداية للموسم الجديد للنادي وأولى البطولات المحلية مع الجولة الأولى من بطولة الإمارات للفلاي بورد الاستعراضية، التي تقام في تمام الرابعة عصرا على كاسر الأمواج وبالقرب من سارية العلم بالتحديد، وينتظر محبو وعشاق الاستعراض بالفلاي بورد والحركات الاستعراضية بشكل عام فاصلاً مهماً ومثيراً من الكثير من الحركات البهلوانية والتميز البحري لمتسابقي هذه الفئة.

ومن المقرر أن يقام خلال الموسم الحالي أربعة جولات مختلفة للفلاي بورد تتوزع ابتداء من اليوم وحتى نهاية أبريل المقبل. وكان النادي قد وضع قوانينا وشروطا من أجل الاستعراض والمنافسة، بالإضافة إلى الاجتماع التنويري الذي سيسبق إقامة البطولة.

ومن جهته، أكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن اختيار الأسبوع الثاني من سبتمبر لإطلاق الموسم البحري للنادي هو موعد مناسب تماما خاصة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتحسن الأجواء للأفضل من مختلف النواحي، وقال اخترنا أن تكون البداية مع الاستعراض بالفلاي بورد من أجل أن يكون هناك تشويق وجذب أكبر للجمهور من أجل الحضور والمتابعة.

وأضاف الرميثي: أن يصادف إقامة الاستعراض يوم عطلة هو أمر مهم أيضا خاصة وأن كاسر الأمواج يتحول إلى مزار عائلي وأسري خلال هذه الفترة، بالإضافة لتوافد السياح في هذا الفصل، نتوقع نجاحا جماهيريا كبيرا في المنافسة وأن تتفوق أول نسخة من البطولة هذا الموسم.

وقال الرميثي: لمسنا الكثير من الرضا لدى المتسابقين في الموسم الماضي مع إطلاق البطولة للمرة الأولى، وحاولنا أن نصل في هذا الموسم إلى تطبيق المقترحات المختلفة للمتسابقين والتفاعل معها بشكل أكبر.