9 فرق تتنافس على كأس الإمارات لليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنطلق اليوم منافسات كأس الإمارات لرجال اليد وتمتد لغاية 21 ديسمبر 2018، وتمثل باكورة موسم بطولات رجال اليد 2018/‏‏2019 .

ويشهد إلى جانب كأس الإمارات، بطولة السوبر يوم السبت 22 سبتمبر، وبطولة السوبر الإماراتي البحريني في الخامس من أكتوبر المقبل، والدوري العام ينطلق في السابع من ديسمبر المقبل، وكأس نائب رئيس الدولة وينطلق في الرابع من يناير 2019، وكأس رئيس الدولة وينطلق في الثالث من شهر مايو 2019 ويمثل ختام الموسم الذي يمتد لغاية 20 مايو 2019.

وتشهد بطولة كأس الإمارات مشاركة 9 أندية بعد أن انضمت أندية الظفرة وبني ياس والوحدة إلى جانب الشارقة حامل اللقب وشباب الأهلي دبي والوصل والنصر والجزيرة والعين. وتم تقسيم الأندية المشاركة بالبطولة إلى مجموعتين ضمت الأولى 5 أندية وهي الشارقة والنصر والجزيرة وبني ياس والوحدة، وضمت المجموعة الثانية 4 أندية وهي شباب الأهلي والوصل والعين والظفرة.

وتقام منافساتها بنظام الدوري من دورين ضمن كل مجموعة، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي، ليلعب الفائزان على المركزين الأول والثاني للبطولة.

وتشهد الانطلاقة اليوم بجولتها الأولى ولحساب المجموعة الأولى مباراتين يلتقي في الأولى الوحدة مع الجزيرة بملعب الجزيرة في الخامسة مساءً وبنفس التوقيت يواجه الشارقة نظيره النصر على ملعب الملك بالشارقة. وتقام الجولة الثانية الثلاثاء المقبل فيلعب النصر مع الوحدة، والجزيرة مع بني ياس. بينما تنطلق مباريات المجموعة الثانية غداً فيلعب شباب الأهلي مع الظفرة والوصل يواجه العين.