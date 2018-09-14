نخبة النجوم تتأهب لجوجيتسو «أبوظبي غراند»

المصدر: لوس أنجليس - البيان الرياضي

يستعد أفضل لاعبي الجوجيتسو، من جميع أنحاء العالم للمنافسة في الجولة الثانية من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي من المقرر أن تقام في مدنية لوس أنجليس الأميركية يوم 22 سبتمبر الجاري.

وذلك في مركز لوس انجليس للمؤتمرات «كونفينشال سنتر»، الذي يتزين حالياً لاستقبال الأبطال ومنافسات الحدث الكبير، وتشهد تلك النسخة، وجود شريك جديد ولأول مرة يقوم بنقل الحدث تلفزيونياً إلى الهند التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة، وهي محطة Multi TV Solutions، بما سيسهم في تحقيق المزيد من الانتشار لواحدة من أهم بطولات الجوجيتسو في العالم.

فئات وجوائز

ونسخة لوس أنجليس تقام للعام الرابع على التوالي، بتنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في مختلف مراحل الفئات للناشئين والبالغين والاساتذة للرجال والسيدات بـ«البدلة»، وقد تم رصد جوائز مالية لها تزيد عن 120 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى، بالإضافة إلى نقاط التصنيف العالمي السنوي التي تمنح لهم بواقع 200 نقطة لصاحب المركز الأول، و160 للثاني.

و120 للثالث، وهي التي تعزز مراكزهم في المنافسة على لقب الأفضل في العالم بجائزة أبوظبي العالمية التي تقام كل عام على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

نقل وتطور

ويقول طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو: نحن متحمسون للإعلان عن شراكة البث التلفزيوني مع محطة Multi TV Solutions، التي ستقوم ببث الموسم الرابع من البطولة على الهواء مباشرة على قنواتها الرئيسة، ونحن نلحظ أن الألعاب القتالية في تطور مستمر بأنحاء القارة الآسيوية، خاصة في الهند.

ويسعدنا أن تنضم كل هذه المحطات إلى فريق النقل الذي يبث الحدث لكل قارات العالم، وستعرض جميع قنوات تلك المحطة العالمية، أحداث بطولة أبوظبي غراند سلام السابقة في أوقات يمكن الوصول إليها ومشاهدتها وفقاً للتوقيت المحلي في الهند، وسيتم بث جميع فعاليات الموسم الرابع على الهواء مباشرة.

تغطية كبيرة

وأضاف البحري: هناك تغطية إعلامية كبيرة للحدث، حيث ستنقل قناتا أبوظبي الرياضية والشارقة الرياضية، فعاليات البطولة أيضاً، على الهواء مباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبثها إلى مختلف أنحاء العالم، وفي البرازيل، وفي الهند ستقوم عدد من القنوات بنقل الحدث على الهواء مباشرة.

كما سيتم بث هذا الحدث في وقت متأخر على قنوات فوكس الرياضية في أسيا، و Fight واميركا الشمالية ومنطقة الكاريبي وأوروبا، ومحطات أخرى في كندا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقناة في ماليزيا وسنغافورة والفلبين واندونيسيا وسنغافورة وأستراليا، إضافة إلى محطات أخرى في أغلب أنحاء العالم.

مفتوحة لكل الجنسيات

وسوف تبدأ فعاليات جولة أبوظبي غراند سلام في الساعة 10.30 صباح يوم 22 سبتمبر الجاري، بتوقيت لوس أنجليس، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء، ويتضمن البرنامح الزمني، مواعيد قياس الوزن ما قبل المنافسات وذلك في اليوم السابق لبدء المنافسات، عند الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً.

وذلك في المرحلة الأولى، وأما المرحلة الثانية، سوف تقام مبكراً في صباح يوم افتتاح البطولة بنفس الصالة اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولمدة ساعة، وستكون البطولة مفتوحة لجميع الجنسيات، كما ستحصل أفضل ثلاث أكاديميات على جوائز نقدية تقديراً لجهودها في نشر اللعبة واكتشاف المواهب، ورعايتها وصناعة الأبطال الذين يسهمون في إثراء تلك الرياضة في العالم.

بطاقات

يمكن لوسائل الإعلام الحصول على بطاقات اعتماد الإعلاميين يوم السبت 22 سبتمبر الجاري، من الساعة الثامنة صباحاً في قاعة مؤتمرات لوس انجليس، مع تقديم بطاقة الهوية الشخصية لاستلام بطاقة الاعتماد.