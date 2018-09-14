«الشراعية 22» تبحر في افتتاح الموسم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ جميرا عصر اليوم تظاهرة بحرية تراثية رياضية كبيرة مع انطلاق موسم السباقات البحرية 2018-2019 الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الأولى من بطولة دبي- بدءاً من الساعة الرابعة عصراً.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية كافة التجهيزات لانطلاقة الفعاليات وبدء الموسم اليوم الذي ينتظر أن يشهد نجاحاً كبيراً مع تزايد الاهتمام من مختلف شرائح المجتمع بإحياء الموروث الحضاري لأهل الإمارات.

وحددت اللجنة المنظمة في النادي الساعة الثالثة عصر اليوم كآخر موعد لوصول القوارب المشاركة إلى منطقة التجمع (عالي ميناء جميرا 4) وذلك من اجل التدقيق مبكراً على المشاركين في ظل اللوائح الجديدة التي تشمل سباقات القوارب الشراعية 22 قدما بعدما تقرر أن تخص لفئتي الأولى فئتي الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002 كحد أقصى) والشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى).

ترحيب

من جانبه، أعرب أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن أمنياته القلبية لجميع المشاركين من نواخذة وملاك ومشاركين من بحارة ومتسابقين النجاح والتوفيق في إنجاح الفعاليات التي ستنطلق من شواطئ جميرا اليوم -الجمعة- بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما -الجولة الأولى من بطولة دبي 2018-2019.

كما أشاد بجهود اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التي استكملت خطوات التجهيز والمتابعة من أجل بداية الفعاليات مطالباً الجميع بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمختلف السباقات والتعاون والتنسيق مع اللجنة المنظمة من أجل بداية موسم رياضي متميز يكون فاتحة خير لإنجاح مختلف السباقات والفعاليات الرياضية البحرية التي يصل عددها هذا الموسم 2018-2019 إلى 30 حدثاً تتنوع بين الرياضات التراثية والحديثة وتضم كذلك عدداً من الفعاليات المجتمعية.

وثمن أحمد سعيد بن مسحار المهيري الدور الكبير الذي تقوم به الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إنجاح الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي .

وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وقناة دبي الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام وقناة ياس الرياضية التابعة لمؤسسة أبوظبي للإعلام وغيرها من المؤسسات التي تسهم دائماً في تنظيم وإنجاح الأحداث الرياضية.

إجراءات

وقال هزيم محمد القمزي مشرف عام السباق إن هنالك إجراءات مهمة يجب أن يقوم بها المشاركون في السباق اليوم من بينها إجراء التدقيق عند نقطة التجمع وفي حالة عدم الالتزام بذلك سيتم إيقاف القارب في باقي الجولات، مؤكداً أن اللجنة المنظمة ستقوم بإخطار المشاركين بموعد وإحداثيات السباق عبر الرسائل النصية القصيرة وكافة التطورات إذا تم تغيير خط النهاية عبر زوارق اللجنة المنظمة.

وأفاد قائلا: إن هنالك قيوداً خاصة لفئة الناشئين حيث تقرر أن ترفع القوارب المشاركة في هذه الفئة علماً خاصاً يحمل اللون الأزرق (اعلي الرويسي) قبل الفحص وأثناء السباق.

كما ستحتسب نقاطا للترتيب العام شريطة الالتزام بالمشاركة في الجولات الثلاث، كما ذكر أن النتائج الأولية لكل سباق ستصدر مباشرة عقب نهايته، فيما يتم اعتمادها بصورة نهائية بعد النظر في تقارير الحكام ونتائج الفحص الفني وفرزها كذلك لكل فئة (شباب وناشئين).

3

تشهد فعاليات الموسم الجديد إقامة ثلاث محطات في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما حيث تقام الجولة الأولى اليوم الجمعة 14 سبتمبر بينما تنطلق الجولة الثانية يوم السبت السابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، وسيكون مسك ختام جولات هذه الفئة يوم السبت السادس عشر من شهر فبراير القادم مع إقامة سباق الجولة الثالثة.

79

نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الموسم الماضي 2017-2018 العديد من المحطات في هذه الفئة وصلت إلى 5 جولات توج من خلالها طاقم القارب الفهد 79 بقيادة النوخذة الشاب جاسم محمد معيوف بطلاً بعدما جمع 56 نقطة في الجولات الخمس ليستحق التتويج في نهاية الموسم، وحل في المركز الثاني للترتيب العام القارب تواق 13 بقيادة النوخذة مشعل محمد أحمد معيوف برصيد 64 نقطة ونال المركز الثالث القارب الشبابي 78 بقيادة النوخذة أحمد عبيد السويدي برصيد 76 نقطة.

22

تجمع سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً التي تعد أكاديمية لتأهيل وتدريب نواخذة وبحارة المستقبل في الرياضات التراثية بين عنصر الخبرة والشباب، ما يجعل المنافسة ساخنة بين المشاركين من أجل اختيار المسار المناسب والوصول إلى نقطة خط النهاية في أسرع وقت واختيار المسار المناسب وستشمل المنافسات فئتين الأولى الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002 كحد أقصى) والثانية الشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى).

1999

نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول سباق للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، بعد اعتماد هذه الفئة، بمباركة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، في اليوم الأول من شهر أكتوبر عام 1999.

وشهد أول سباق أقيم في شواطئ دبي، مشاركة 16 قارباً، ونال المركز الأول وقتها القارب هياف، بقيادة النوخذة راشد محمد راشد الرميثي، بينما جمع سباق الجولة الختامية من بطولة دبي 2017-2018، ما يزيد على 90 قارباً، ما يدل على مدى الاهتمام والتطوير المتلاحق في هذه الرياضة.

50

تقرر تغيير نظام احتساب النقاط للترتيب العام بحيث سيحصل صاحب المركز الأول على 50 نقطة والثاني على 49 والثالث على 48 وستمنح النقاط حتى المركز الخمسين تنازلياً، ليتم تحديد أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام وستضاف هذه النقاط في جولات بطولة دبي الثلاث.