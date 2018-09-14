منتخبنا رابعاً في ختام «عربية الدراجات» بالجزائر

المصدر: الجزائر - البيان الرياضي

احتل منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، المركز الرابع في الترتيب العام، مع ختام فعاليات البطولات العربية لدراجات الطريق لفئات الكبار والشباب والإناث والناشئين التي أقيمت في مدينة مستغانم الجزائرية خلال الفترة من 2 ولغاية 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة 15 دولة عربية.

وتعد باكورة أنشطة الاتحاد العربي للموسم الحالي 2018، واستطاعت المنتخبات الجزائرية على أرضها وبدعم من جماهيرها، من احتلال المركز الأول، من حيث ترتيب الميداليات برصيد 8 ميداليات ذهبية و10 فضية و5 برونزية، وحل في المركز الثاني منتخب مصر برصيد 6 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

بينما جاءت الأردن في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وحل منتخب الإمارات رابعاً برصيد فضيتين ومثلهما برونزيتين، وجاء منتخب العراق في المركز الخامس بميدالية فضية واحدة و4 برونزية، فيما لم تتحصل بقية المنتخبات على أي ميدالية.

وكان الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، قد قام بإرسال برقية تهنئة إلى مبروك قربوع رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والجهود المبذولة من قبله وأعضاء مجلس إدارة الاتحادية، في تذليل العقبات وإنجاح البطولة وإخراجها في أفضل صورة.

وأوضح المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، أن الاتحاد العربي، يستعد لتنظيم البطولة العربية الثانية للدراجة الجبلية، التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 20 - 24 نوفمبر المقبل، بمشاركة أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد العربي.