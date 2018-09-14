النصر والوحدة يدشنان كأس نائب رئيس الدولة لـ«الطائرة»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يقص فريقا النصر والوحدة في الرابعة والنصف من مساء اليوم، شريط افتتاح الموسم الجديد لمسابقات الكرة الطائرة للرجال، عندما يلتقيان في صالة نادي العين، ضمن المجموعة الأولى.

وفي أولى جولات الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كما تشهد الجولة الافتتاحية في السادسة و45 دقيقة من مساء أيضاً، مواجهتي عجمان مع حتا، ضمن المجموعة الأولى، في صالة نادي الوصل، وشباب الأهلي مع الظفرة، ضمن المجموعة الثانية، في صالة نادي العين، وتختتم الجولة في التوقيت نفسه من مساء غد، بمواجهة الجزيرة مع الوصل، في صالة نادي العين.

ضمن المجموعة الثانية، ويغيب العين، حامل اللقب، عن مواجهات المجموعة الثانية، وبني ياس بطل الدوري العام في الموسم الماضي، عن مواجهات المجموعة الأولى، ويبدأ الفريقان مشوارهما في الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري، عندما يلتقي العين مع شباب الأهلي، وبني ياس مع النصر.

ويتوقع أن تشهد مسابقات الكرة الطائرة للرجال في الموسم الحالي، تنافساً قوياً بعد عودة الأندية المشاركة إلى 10 فرق، بإدراج نادي الظفرة، للعبة الطائرة ضمن أنشطة ألعابه في الموسم الجديد، وعودة فريق الطائرة للرجال بنادي الوحدة، بعد إلغاء تجميد الفريق، الذي تقرر قبل 3 مواسم، إلى جانب قيام جميع الأندية بتغيير مدربيها، باستثناء الوصل، الذي أبقى على مدربه الجزائري كريمو.

وتقتصر مسابقات الرجال في الموسم الرياضي الجديد، على 3 مسابقات فقط، وهي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والدوري العام وينطلق في نوفمبر المقبل، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي لم يتحدد مواعيده بعد.