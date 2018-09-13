الطنيجي يطالب بعمومية لألعاب القوى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد سعيد مطر الطنيجي عضو مجلس إدارة نادي البطائح رئيس اللجنة الرياضية بالنادي، أن لديه مقترحاً بإقامة أكاديمية متخصصة في ألعاب القوى بنادي البطائح، وطالب بعقد جمعية عمومية لاتحاد ألعاب القوى، لمناقشة عدم تحقيق أم الألعاب لنتائج في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

قال الطنيجي: «نحن نمتلك قاعدة جيدة في ألعاب القوى بنادي البطائح، ولدينا بالفعل 47 لاعباً ممارساً لكل مسابقات أم الألعاب في جميع المراحل السنية، وسبق أن شاركنا في استضافة الألعاب الرياضية للمدارس منذ نحو خمس سنوات، ونتمنى أن تحصل ألعاب القوى على حقوقها من الرعاية والاهتمام».

أكمل الطنيجي: «يفتح نادي البطائح أبوابه كذلك أمام أبناء المقيمين ومواليد الدولة وحملة المراسيم وأبناء المواطنات، ولدينا توجه في إدارة النادي، بأن جميع من يأتي إلى النادي، يجب أن يمارس الرياضة، وإذا لم يناسب الرياضة التي يختارها، يتم اختيار لعبة رياضية أخرى تناسبه».

أوضح عضو مجلس إدارة نادي البطائح: «لدينا في النادي مضمار معتمد، وهو يناسب مقترحي بإنشاء أكاديمية متخصصة في ألعاب القوى بالنادي، وهدفنا تطوير الرياضة والمصلحة العامة للدولة».