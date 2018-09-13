أكبر تجمُّع عربي في بطولة زايد للبلياردو بالفجيرة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

تشهد إمارة الفجيرة الشهر المقبل، أكبر تجمع عربي في تاريخ بطولات البلياردو والسنوكر، من خلال تنظيم بطولة زايد للبلياردو العربية، مواكبة للاحتفالات بذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في الفترة بين 7 و10 أكتوبر المقبل، وهي البطولة التي تم إقرارها العام الماضي في اجتماع الاتحاد العربي بدبي، بمناسبة «عام زايد»، تحت مسمى «بطولة زايد لألعاب البلياردو العربية»، بمبادرة من اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، بقيادة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد.

ووجدت المبادرة تجاوباً من الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، وهي تعتبر «أولمبياد مصغرة»، تشتمل على جميع ألعاب البلياردو، بما فيها البلياردو الفرنسي والصيني، وجميع ألعاب البلياردو المتعارف عليها عالمياً، ويصل العدد فيها 16 مسابقة على مستويات الناشئين والرجال والماستر في الفردي والفرق.

ويصل عدد أعضاء الوفود المشاركين 380 شخصاً، وهو أكبر تجمُّع تشهده اللعبة على مستوى الوطن العربي، يمثلون 13 دولة عربية، وتم التأكيد رسمياً على مشاركة 11 دولة، وفي انتظار أسماء وفدي سلطنة عمان والكويت خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقام البطولة في فندق كونكورد بالفجيرة، وهو نفس مقر الوفود، وتم اعتماد شعار البطولة مشتقاً من شعار «عام زايد».

تنظيم

من جانبه، أوضح خالد الخيلي مدير اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، أن اتحاد اللعبة ظل يواصل عمله خلال الأشهر الماضية، للفراغ من كافة أمور تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، في مناسبة غالية على الجميع، وتجد الاهتمام والرعاية الكريمة من سمو ولي عهد الفجيرة، وقرر الاتحاد تشكيل اللجنة العليا المنظِمة، برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، ورائد باقر نائب لرئيس اللجنة، وسلطان الجوكر مديراً للبطولة، ويوسف بن كرم رئيساً للجنة القانونية، وعبد الله ميران رئيساً للجنة المالية، ومحمد عبد الله يوسف رئيساً للجنة المنتخبات، وعبد الحميد عبد الكريم رئيساً للجنة الحكام.

استضافة

كما أوضح الخيلي، أن اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، قرر استضافة كاملة للمنتخبين اليمني والفلسطيني المشارك في البطولة، وتم استقطاب 6 حكام من مصر الشقيقة، وهناك حكام مرافقون لبعض الوفود، مثل الأردن وفلسطين وليبيا والبحرين وسوريا والعراق، وهناك 18 حكماً من الإمارات، يشاركون في البطولة، وتحتاج البطولة 32 حكماً يتناوبون خلال اليوم في إدارة المباريات.

وتمنح لوائح البطولة، منتخب الإمارات كدولة مضيفة، مضاعفة عدد مشاركيه في كل مسابقة، وبدأ المنتخب تصفيات الماستر، وسيتم الإعلان رسمياً عن أسماء لاعبي الإمارات المشاركين يوم 22 من الشهر الحالي، ويشتمل الإعداد على معسكرات داخلية في صالة نادي الاتحاد بالقوز.

فيما يستعد لاعبو البلياردو في صالة «أي زون»، بتنسيق وتعاون مع عبد المنعم الختال نائب رئيس الاتحاد السابق، ووجّه الخيلي، الشكر للختال، على تعاونه الممتد، ودعمه المتواصل، حتى بعد ابتعاده عن منصبه في الاتحاد.