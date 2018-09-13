ماثيو يقترب من «التوب 10» في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفظ الإنجليزي ماثيو فيتز باتريك بلقب بطولة أوميغا الأوروبي ماسترز في سويسرا، ليقطع خطوة مهمة اقترب فيها من قائمة «التوب 10» في ترتيب الجولة الأوروبية للغولف، بمسماها «السباق إلى دبي»، وأمن مكانه ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً هذا الموسم للحصول على واحدة من بطاقات التأهل للعب في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة الختامية للموسم التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحافظ ماثيو، الذي سبق له الفوز بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، على هدوئه وتفوق على الدنماركي لوكاس بييرجارد في الجولة الفاصلة للبطولة السويسرية، ليصبح أول لاعب ينجح في الدفاع عن لقبه في نادي كرانز سور سييرا للغولف منذ سيف باليستيروس عام 1978، وبهذا الفوز حصد ماثيو 487,500 نقطة في «السباق إلى دبي» ليقفز 10 مراكز، متقدماً من المركز 23 إلى المركز 13 بمجموع 1,582,845 نقطة هذا الموسم.

وجاء الدنماركي بييرجارد ثانياً في بطولة سويسرا، وتقدم من المركز 38 إلى المركز 24 في ترتيب «السباق إلى دبي» ووصل مجموع نقاطه إلى 1,101,566 نقطة هذا الموسم، وأنهى الفرنسي مايك لورنزو فيرا البطولة في المركز الثالث بعد تأخره بفارق ضربتين عن الصدارة، ليتقدم من المركز 56 إلى المركز 42 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 711,853 نقطة، ويحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.