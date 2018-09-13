«أولمبياد الناشئة» ينطلق السبت

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق بعد غد السبت فعاليات أولمبياد الناشئة الرياضي، الذي تنظمه ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن مساعيها الرامية إلى تهيئة البيئة الجاذبة لمنتسبيها، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية المنوّعة، وتطبيق ما تعلموه من مهارات في بطولات تنافسية.

إضافة إلى نشر الوعي الرياضي بين أوساط الشباب بأهمية ممارسة النشاط البدني، ودوره في رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز الصحة الجسدية والذهنية، ويشارك في بطولات الأولمبياد التي يشرف عليها كادر فني متخصص 210 لاعبين من فئات الأشبال والناشئة والشباب في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة المنتشرة في أرجاء الإمارة الباسمة بمختلف مدنها ومناطقها.