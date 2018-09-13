«الشارقة الرياضي» يستعرض الحوكمة ويبحث ترتيبات الألعاب المدرسية

المصدر: الشارقة - وام

استعرض مجلس الشارقة الرياضي برنامج النظام المالي الموحد والحوكمة لأندية إمارة الشارقة خلال ورشة تدريبية نظمها ليوم واحد في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

تأتي هذه الورشة ضمن خطة المجلس تفعيل نظم العمل الإلكترونية وربطها مع الأندية في نظام واحد، ما يساعد على الارتقاء بمستوى جودة العمل وتسهيل عمليات الرقابة والتخطيط المالي على الأندية، وترجمة لاختصاصاته الواردة في قانون المجلس رقم 4 للعام 2018 الخاص بتطبيق نظم الحوكمة المالية والإدارية على الأندية.

حضر الورشة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس وناصر بن عفصان المدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي والدكتور محمد عبد العظيم مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والتميز المؤسسي في المجلس وما يقارب 40 مسؤولاً مالياً ومحاسبياً في أندية الإمارة إلى جانب ممثلي الشركة المصممة للبرنامج.

تم خلال الورشة استعراض النظام المالي بنادي الشارقة الرياضي كأحد النماذج المالية، إضافة إلى العديد من المحاور التي تتعلق بإدارة العمليات الحسابية والمشتريات والمناقصات المالية وإدارة المخازن والموارد البشرية إلى جانب النماذج المالية المختلفة.

على جانب آخر، بحث مجلس الشارقة الرياضي ترتيبات دورة الألعاب المدرسية في نسختها الثانية مع أندية الإمارة خلال ورشة عمل عقدت في مقر نادي الشارقة للشطرنج بحضور خالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي وسليم السعيدي خبير رعاية الموهوبين في إدارة التطوير الرياضي بجانب عدد من مسؤولي إدارات الألعاب بالأندية.

تم خلال الورشة التذكير بأهداف الدورة وأبرزها تعزيز القطاع الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية وإعدادهم للمنافسات الرياضية بجانب استعراض أهم مخرجات الدورة الأولى وهي البداية في إجراءات تسجيل موهوبين في مختلف الألعاب بالإمارة وتحقيق شراكة فاعلة بين مجلس الشارقة الرياضي ووزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة الرياضية.

وتم التصديق على المقترحات التي تخص الدورة الثانية وهي تحديد الألعاب للذكور والإناث وتحديد خطة زمنية للدورة من شهر أكتوبر من العام الجاري إلى شهر أبريل العام القادم وتحديد لجان التحكيم والأندية المستضيفة لكل بطولة ونظام كل بطولة والفئات بجانب تناول البطولات المستهدفة في الدورة الثانية وفق الألعاب الرياضية المتوفرة في الأندية مع عرض جدول إحصائي خاص بالدورة الأولى والبطولات المستهدفة للفتيات في الدورة الثانية وفق الألعاب المتوفرة في نادي الشارقة لرياضة المرأة وهي ألعاب تنس الطاولة والسباحة والقوس والسهم والرماية والمبارزة وكرة الطائرة.