الوحدة يستعد بقوة لأول ظهور في مسابقات اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يستعد فريق رجال كرة اليد بنادي الوحدة بقوة هذه الأيام، وبتدريبات متواصلة يومياً، منذ يوليو الماضي، لخوض مسابقات الموسم المحلي الجديد 2018/ 2019، في أول ظهور لأصحاب السعادة مع باقي الأندية المتنافسة، وبتطلعات وطموحات مشروعة في المنافسة، وذلك تحت إشراف المدرب محمد متولي ومساعده ياسر الجدوع، وبحضور ومتابعة من خالد الهنائي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة للألعاب الرياضية، وعبيد مفتاح مشرف الألعاب الجماعية بالنادي، ومن المقرر أن يستهل العنابي أولى خطواته في البطولات المحلية، غداً بمواجهة جاره فريق الجزيرة في ديربي خاص جداً بافتتاح بطولة كأس الإمارات، وكان النادي قد تعاقد مع اللاعب محمد عبد الوهاب لاعب المنتخب والأهلي المصري، لتدعيم صفوف الفريق،

وقال خالد الهنائي، إن الوحدة يسعى لمشاركة إيجابية في السنة الأولى له ضمن بطولات فئة الرجال، بما يليق باسم النادي وليس للمنافسة على الألقاب بهذا الفريق الجديد، والذي تم تكوينه وفق توجيهات مجلس أبوظبي الرياضي، وأشار إلى أن الفريق يضم عدداً من اللاعبين الشباب، وأضاف: نعرف واقعنا مقارنة مع باقي فرق الأندية، ولكننا نستهدف بل نستشرف الأمل المنشود وهو البناء للمستقبل من خلال قواعد اللعبة وقطاعات المراحل السنية، ومنهم فريق الناشئين بالنادي، والذي تدرج من مراحل الأشبال، حتى أصبح أحد الفرق القوية المشاركة بمسابقات المراحل، وخاصة بتواجد 3 لاعبين حالياً ضمن صفوف منتخب الإمارات للناشئين والذي يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة والمقرر إقامتها الشهر المقبل في الأردن.