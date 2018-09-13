خميس ينتزع فضية آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

إنجاز جديد يضاف لسجلات أصحاب الهمم بعد أن انتزعت البطل البارالمبي محمد خميس خلف فضية فئة وزن 97 كغم، وفازت هيفاء النقبي ببرونزية فئة وزن 74 كغم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة آسيوية، وأهدت البعثة هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة.

وأعرب عبدالله حسن الفلاسي رئيس البعثة، رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن منتخبنا الوطني قطع عهداً قبل خوض غمار المنافسة في هذا المحفل الآسيوي الكبير، الذي يعد محطة هامة في إعداد لاعبينا لخوض التحدي القادم بجاكرتا مطلع الشهر المقبل، وسعداء بعودتنا لأرض الوطن محملين بهذا الإنجاز ورفع علم الدولة وبالفعل فرسان الإمارات أوفوا بالوعد، وقال: إن فضية محمد خميس وبرونزية هيفاء، جاءتا بعد منافسة شديدة وحبس الأنفاس وسط الصمت الرهيب الذي ساد الصالة، ليعلن أبطال الإمارات تفوقهم، مؤكداً أن فترة الإعداد قد أتت ثمارها بعد المعسكر، الذي أقيم بماليزيا الفترة التي سبقت البطولة، حيث استطعنا تأهيل لاعبينا من خلال فترة الإعداد لأجواء البطولة.

بصمة واضحة

بارك محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية هذا الإنجاز، مؤكداً أن البطل البارالمبي محمد خميس خلف من الأبطال البارالمبيين، الذين لهم بصمة واضحة في مختلف المحافل الدولية والبارالمبية، وأضاف أن إنجازات خميس تتحدث عن نفسها، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز في حد ذاته يثبت ويؤكد النجاح المستمر الذي حققته رياضة أصحاب الهمم في الدولة، والذي لم يكن يتم لولا الدعم الكبير والمستمر من قيادتنا الرشيدة، كما أعرب عن سعادته البالغة بإنجاز اللاعبة هيفاء النقبي، وقال إن بطلتنا نجحت في تسجيل هذا الإنجاز الآسيوي بمداد من نور، لتؤكد أن الرياضة النسائية على الطريق الصحيح، وتسير بخطوات ثابتة لتحقيق طموحاتها في المجالات كافة، خصوصاً أن هذا الإنجاز يفتح الباب على مصراعيه لفارسات الإرادة مجالاً لتحقيق المزيد من الإنجازات.

سجل وتاريخ

وأشاد ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، بميداليات أبطال الإمارات وإضافتهم إلى سجل وتاريخ رياضة رفعات القوة. وقال: إن هذا الإنجاز أثلج الصدور وأسعد الشارع الرياضي بالدولة، «لعل هذا الفوز يشجعنا على المضي قدماً نحو إنجازات جديدة»، مؤكداً ثقته بأن لاعبينا سيكون لهم وقع أقدام على منصة التتويج في الحدث الآسيوي الكبير بجاكرتا الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن محمد خميس مثال يحتذى به جميع اللاعبين المنتسبين في مسابقات رفعات القوة، فهو مثال للرياضي المتميز وقال: نبارك لقيادتنا الرشيدة على ذلك الفوز، ونحن تعودنا من أبطالنا أصحاب الهمم، ولا سيما في رفعات القوة تحقيق تلك الإنجازات بفضل من الله، ثم بالدعم الكبير الذي تقدمه دولتنا وقيادتنا لهم ولجميع الفئات، إضافة إلى الإعداد الجيد للمشاركة في تلك التظاهرات.

مجهود كبير

أعرب محمد خميس خلف البطل البارالمبي في مسابقات رفعات القوة لأصحاب الهمم، عن سعادته الكبيرة بالميدالية الفضية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي خلفه مجهود كبير من الجميع، خاصة أن المنافسة لم تكن سهله بل كانت قوية، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك اليوم نخبة من اللاعبين المتميزين في مختلف الرياضات، وأن كل هذه الإنجازات لم تأت من فراغ ولكن خلفها دعم كبير ولا محدود من قيادتنا الرشيدة، التي باتت حريصة على تذليل كل العقبات التي تواجهنا، كما نتوجه بكل الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، على الجهد الكبير المبذول للارتقاء بجميع اللاعبين في مختلف الرياضات والوصول بهم إلى هذه المستويات، وتذليل كل العقبات أمام كل اللاعبين لتوفير البيئة والمناخ الملائم لهم لخوض غمار شتى المحافل.

إهداء الإنجاز

أهدت هيفاء النقبي بطلتنا المتوجة بـ«البرونز»، هذا الإنجاز، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وأعربت عن فرحتها بوصولها إلى منصة التتويج، مشيرة إلى أن الميدالية كان لها طعم خاص. وأكدت هيفاء أن فتاة الإمارات قادرة على تحقيق الإنجازات، في ظل الدعم الكبير الذي تجده رياضة المرأة من القيادة الرشيدة، ما لعب دوراً كبيراً في أن تحقق طموحاتها المطلوبة على الصعد كافة. وأشارت إلى أن المرأة، ولا سيما الرياضية، تتطلع للوصول إلى أعلى المستويات، وبالتالي، رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والدولية، وهى تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق طموحاتها، في ظل الاهتمام الذي تجده المرأة من القيادة الرشيدة.

وصول

تصل بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم يوم غد الجمعة، عبر مطار دبي الدولي، مكللين بالميداليات، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً.