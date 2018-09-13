حاكم الشارقة يستقبل مجلس إدارة «نادي الثقة»

المصدر: الشارقة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن الشارقة تسخّر كل الإمكانيات والمرافق لخدمة ودعم فئة ذوي أصحاب الهمم في مختلف الجوانب الحياتية وخاصة في مجال الرياضة.. مشيراً سموه إلى أن الإمارة أصبحت اليوم تتبوّأ المكانة العالمية المرموقة لها في مصاف المدن الداعمة لهذه الفئة المهمة والمؤثرة ضمن أفراد الأسرة، التي تهتم بها الشارقة في إطار رعاية كاملة ومستدامة للمجتمع في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس في مكتب سمو الحاكم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم.

ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الثقة، مثمناً جهودهم في العمل على دعم جهود تطوير مهارات وتعليم وتدريب أصحاب الهمم عبر استضافة الدورات العالمية، التي تعزز من مكانة الشارقة كإمارة تقدم جهودها منذ سنوات طويلة لذوي الاحتياجات الخاصة كإحدى الفئات المهمة في المجتمع.

إنجاز

وكشف الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، عن اختيار إمارة الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر، والذي يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الإمارة التي تأتي ترجمة لجهود متواصلة منذ أكثر من ثلاثة عقود في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل الإمكانيات لهم.

وثمّن صاحب السمو حاكم الشارقة هذا الإنجاز الجديد والمستحق، الذي يضاف إلى رصيد إمارة الشارقة في مختلف المجالات، وفي مجال رعاية ودعم أصحاب الهمم الذين يجدون اهتماماً متعاظماً.. مؤكداً سموه مواصلة الدعم لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات العالمية.

مسيرة

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أبرز ما تم تحقيقه في مسيرة إمارة الشارقة في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات الماضية، وجاءت استضافة الشارقة لبطولة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر في العام 2011 كباكورة جهود عدد من المؤسسات والدوائر والهيئات في حكومة الشارقة، وفي مقدمتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وتعرّف سموه خلال اللقاء إلى استعدادات إمارة الشارقة للمشاركة في الأولمبياد الخاص، الذي تستعد إمارة أبوظبي لاستضافته في 2019.. مشيداً بجهود العاملين في جميع اللجان والتجهيزات الجارية لاستقبال الوفود العالمية من أماكن ومرافق وبرامج متنوعة، مما يعزز من مكانة الشارقة كمدينة تهتم بهذه الفئة، وتقدم مختلف أشكال الدعم لها محلياً وعربياً ودولياً، إيماناً بضرورة دعم هذه الفئة والعمل على دمجها وتوسيع مشاركتها في مسيرة التنمية في المجتمع.

جهود

كما اطلع سموه على جهود استضافة إمارة الشارقة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر الشارقة 2019، وما تم إنجازه لهذه الغاية. ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة المسؤولين في اللجان المنظمة بضرورة استقطاب المتطوعين أصحاب الخبرات في مجال تنظيم البطولات العالمية، ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في تقديم بطولات متميزة تضاف إلى سجل الإمارة.

أوضح طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة أن استضافة إمارة الشارقة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر الشارقة 2019، تأتي ترجمة للتوجيهات والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه الفئة، وبتوفير كل الإمكانيات ومقومات النجاح لرياضات أصحاب الهمم؛ لتبرز دور الشارقة الريادي في مجال الاهتمام بقضايا هذه الفئة.. مثمّناً المتابعة الحثيثة والدعم من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي. حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، ومنى عبد الكريم اليافعي مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.