الإمارات تنافس على رئاسة الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تستضيف سلطنة عمان صباح غدٍ، في مدينة صلالة، اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الخامس للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا 2018، والذي يشهد انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يتضمن انتخاب الرئيس والنائب والأعضاء.

ترشح بني رشيد

ويمثل اللجنة البارالمبية الإماراتية الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد مرشحاً لمنصب الرئيس للدورة الانتخابية 2018/‏‏‏ 2022، ويشغل الدكتور بني رشيد منصب رئيس اتحاد غرب آسيا للدورة السابقة 2014/‏‏‏ 2018، وهو عضو مجلس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم ورئيس نادي خورفكان لأصحاب الهمم، ويتنافس في الانتخابات 12 دولة تمثل دول منطقة غرب آسيا إحدى المناطق الست الآسيوية.

اجتماع انتخابي

كما سيشارك في أعمال الاجتماع الانتخابي الخامس، ممثلون عن التنظيمات الرياضية في المنطقة العربية أبرزهم الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وإيهاب حسنين ممثل الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة، بالإضافة إلى الشيخ أحمد بن عبدالله الرواس مدير عام الشؤون الرياضية في محافظة ظفار وعبد القادر حداد رئيس بلدية محافظة ظفار وممثلو الدول 12 أعضاء منطقة غرب آسيا. والجدير بالذكر أن إمارة الشارقة تحتضن المقر الدائم لاتحاد غرب آسيا لأصحاب الهمم الذي تم تخصيصه بمبادرة كريمة من قبل حكومة الشارقة.