طيران الإمارات تستضيف المشاهير في «تنس أميركا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وفرت طيران الإمارات، تجربة متكاملة لمشجعي لعبة التنس خلال البطولة الأميركية المفتوحة 2018، إحدى بطولات الغراند سلام الأربع، التي ترعاها للسنة السابعة على التوالي، وتمحورت فعاليات الناقلة خلال البطولة التي انطلقت 25 أغسطس واختتمت الأحد الماضي، حول إبراز خدماتها الحائزة جوائز عالمية والتي أهلتها لخدمة 161 وجهة عالمية، بما فيها 12 مدينة في أميركا.

واستضافت طيران الإمارات في جناحها الخاص على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك، عدداً من النجوم والمشاهير الذين شجعوا لاعبي التنس من شرفة الجناح المطل على ملعب «آرثر آش»، بمن فيهم الممثلان الأميركيان مايكل كيتون ومايكل شانون اللذان رشحا لنيل جائزة أوسكار، وغيرهما من النجوم، مثل بيرس بروسنان وصوفي تيرنر وأرمي هامر وبريانكا شوبرا وجيفري رايت وغلاديس نايت، بالإضافة إلى مقدمتي برنامج «ذا توداي شو» سافانا جوثري وجينا بوش هاغر ولاعب الهوكي الأسطوري واين جريتسكي، كما استضاف جناح طيران الإمارات عارضات الأزياء آشلي غراهام وجيجي وبيلا حديد وكارلي كلوس وسارة سامبايو والمشاهير جو وكيفن ونيك جوناس.

وقال بطرس بطرس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «لقد صمّمنا جناحنا للضيافة لكي يحفز التواصل بين طيران الإمارات والبطولة الأميركية المفتوحة والولايات المتحدة والمشجعين في جميع أنحاء العالم».

وترعى طيران الإمارات عدداً من أبرز أحداث التنس حول العالم، منها بطولة رولان غاروس إحدى بطولات الغراند سلام وسلسلة البطولة الأميركية المفتوحة وبطولة دبي للتنس.