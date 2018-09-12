المنهالي: تخبّط هجومي ودفاعي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد حريز المنهالي رئيس جمعية مشجعي نادي بني ياس، أن مستوى المنتخب لا يبشر بالخير، مشيراً إلى أن هناك تخبطاً دفاعياً وهجومياً واضحاً، بالرغم من أن المدير الفني للمنتخب الإيطالي البرتو زاكيروني يبني خططه على اللعب الدفاعي، إلا أن التنظيم الدفاعي غائب عن المباريات الودية التي شارك فيها الأبيض.

وقال المنهالي: منذ 10 أشهر ورحيل مهدي علي ومستوى «الأبيض» في تدهور مستمر، نتمنى أن يكون هناك تدخل عاجل لعلاج المستوى السلبي للمنتخب، ومطلبنا ليس موجهاً ضد أحد فنحن من «الأبيض»، ونتمنى أن يكون منتخبنا الوطني في أفضل حالاته.

إعادة الحسابات

وأضاف المنهالي: «كأس آسيا على الأبواب، والمنتخب في أسوأ حالاته، ونريد من اللاعبين أن يعيدوا حساباتهم، فالمستويات التي شاهدناها في اللقاءات الودية ليست للأبيض الذي اعتدناه».

وتابع: جميعنا يعشق «الأبيض» ونحرص على تقديم الدعم المعنوي له وهذا واجبنا وواجب الجميع، ومن غيرتنا على منتخبنا الوطني نتمنى أن نراه دائماً في القمة، خصوصاً أن الفرصة سانحة، حيث تستضيف الدولة نهائيات كأس رئيس الدولة، وعلينا استغلال عاملي الأرض والجمهور وتقديم أداء مشرف في البطولة، لكن للأسف الأداء الذي شاهدناه في اللقاءات الودية التي يشارك فيها «الأبيض» غير مقنع بالمرة، بل يعتبر مؤشراً سلبياً على أداء الأبيض في البطولة المقبلة.