إغلاق باب التسجيل في «الشراعية 22 قدماً» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي 2018-2019، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل في شواطئ جميرا في افتتاح الموسم البحري، وتم إشهار فئتي الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002 كحد أقصى)، والشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى) للمشاركة في منافسات الجولة.

وحددت اللجنة المنظمة للسباق الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل كآخر موعد للقوارب للوصول إلى نقطة التجمع «عالي» ميناء منطقة جميرا الرابعة، وستكون انطلاقة السباق الرابعة عصراً بالقرب من قناة دبي المائية باتجاه خط النهاية في منطقة جميرا الخامسة ولمسافة 5 كلم.

إجراءات

ودعا هزيم القمزي مشرف السباق، النواخذة والملّاك الراغبين إلى استكمال الإجراءات واستلام كافة الشروط واللوائح من اللجنة المنظمة، وأكد أن اللجنة ترحب بالتسجيل الإلكتروني، وقال: نتطلع لفعاليات ناجحة بتعاون الجميع وستقوم اللجنة بإخطار المشاركين بإحداثيات السباق وكافة التطورات عبر رسائل نصية.

وأكد القمزي، أن النتائج الأولية لكل سباق ستصدر مباشرة عقب نهايته، فيما يتم اعتمادها بصورة نهائية بعد النظر في تقارير الحكام ونتائج الفحص الفني، وتقرر تغيير نظام احتساب النقاط للترتيب العام، بحيث يحصل الأول على 50 نقطة والثاني على 49 والثالث على 48، وتمنح النقاط حتى المركز الخمسين تنازلياً، وتوجد قيود لفئة الناشئين، حيث تحتسب نقاطاً للترتيب العام بشرط الالتزام بالمشاركة في الجولات الثلاث.

1999

نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول سباق للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً بعد اعتماد هذه الفئة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في اليوم الأول من شهر أكتوبر عام 1999، وشهد أول سباق أقيم في شواطئ دبي مشاركة 16 قارباً، ونال المركز الأول وقتها القارب هياف بقيادة النوخذة راشد محمد راشد الرميثي.