تألق هجن الرئاسة في «الحول والزمول»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت في تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، ميدان المرموم، صباح أمس، تحديات التأهيل الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك بإقامة أربعة عشر شوطاً، لسن الحول والزمول لمسافة 5 كم، وجاءت السيطرة في أول الأشواط للحول المحليات، من نصيب هجن الرئاسة عبر «غازية» التي احتلت الصدارة عن جدارة، تحت قيادة المضمر راشد بالسم المنصوري بزمن وقدره 7:50:4 دقائق، وبالمقابل، أبدت هجن ند الشبا تميزها الكبير من خلال نجاح «الشاهينية» بقيادة المضمر سالم سعيد في حصد لقب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بوصولها إلى خط نهاية الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت بلغ 7:46:0 دقائق.

«شاهين» أول الزمول

وأما الشوط الثالث للزمول المحليات فكان المركز الأول فيه من نصيب مؤسسة هجن الرئاسة والمضمر المتألق راشد بالسم المنصوري عن طريق «شاهين» بزمن 8:17:6 دقائق، بينما عادت هجن ند الشبا للصدارة في الشوط الرابع للزمول المهجنات عبر «شاهين» والمضمر سالم سعيد وسجل زمناً قدره 8:12:2 دقائق، وسجلت هجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم حضورها القوي من خلال الشوط الخامس للحول المحليات بواسطة «مياسة» تحت قيادة المضمر مسري سالم بالعرطي وكان ذلك في زمن 7:51:3 دقائق، واحتاجت «العنود» ملك هجن الرئاسة إلى 7:47:3 دقائق، لتهدي مضمرها راشد بالسم المنصوري صدارة الشوط السادس للحول المهجنات.

تألق المنصوري

وواصل المضمر راشد بالسم المنصوري تألقه في تحديات المرموم وأهدى مؤسسة هجن الرئاسة من خلال المطية «حرب» متصدراً الشوط السابع للزمول المحليات بتوقيت 8:10:1 دقائق، وتدخلت عزبة أخرى لهجن الرئاسة يقودها المضمر سهيل دري الفلاحي لتحصل على ناموس الشوط الثامن للزمول المهجنات بواسطة «شاهين»، الذي سجل زمناً وقدره 8:14:7 دقائق.

صدارة بالثلاثة

وفي ثلاثة أشواط متتالية احتل من خلالها المضمر راشد بالسم المنصوري، من هجن الرئاسة، الصدارة، حيث كانت «سلهودة» هي صاحبة المركز الأول في الشوط التاسع للحول المحليات بزمن 7:55:7 دقائق، بينما احتاجت «شقرا» لزمن وقدره 7:53:4 دقائق لتحسم ناموس الشوط العاشر للحول المهجنات، وكان «الأسد» هو صاحب الكلمة العليا في الشوط الحادي عشر للزمول المحليات بتوقيت 8:22:1 دقائق.

تميز هجن ند الشبا

وعادت هجن ند الشبا تحت قيادة المضمر سالم سعيد لتحصد التميز في الشوط الثاني عشر للزمول المهجنات بواسطة «شاهين» صاحب التوقيت الذي بلغ 8:19:9 دقائق، وأما الشوط الثالث عشر للحول المحليات فكان من نصيب المؤسسة ذاتها، حيث احتل سالم سعيد عبر «الشاهينية» الصدارة بزمن 7:57:1 دقائق، وجاء ختام التحديات بألوان الشعار الأحمر لهجن الرئاسة، حيث حصل المضمر راشد بالسم المنصوري من خلال «الظفرة» على المركز الأول وكان ذلك في توقيت وقدره 7:54:6 دقائق.