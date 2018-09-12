«أبيض الغولف» في المركز 61 عالمياً بمونديال كأس إيزنهاور

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اختتم المنتخب الوطني للغولف مشاركته في النسخة 31 لبطولة كأس العالم للاعبين الهواة «كأس إيزنهاور» في المركز 61 عالمياً، وسط منافسة 220 لاعباً من 72 منتخباً يمثلون النخبة عالمياً، أقيمت البطولة في مدينة دبلن الأيرلندية، وفاز المنتخب الدنماركي باللقب للمرة الأولى بمجموع 541 ضربة وحل وصيفاً المنتخب الأميركي وإسبانيا ثالثاً.

ونجح منتخبنا، المكون من خالد الجسمي وأحمد سكيك وسيف ثابت، في حصد معدل بلغ 610 نقاط، فيما جاءت أفضل النتائج الإماراتية على صعيد الفردي عبر خالد يوسف، بحصده ضربتين تحت المعدل، يليه أحمد سكيك برصيد 3 ضربات فوق المعدل، ثم سيف ثابت برصيد 9 ضربات فوق المعدل، وكان منتخبنا حقق المركز 65 في نسخة 2016.