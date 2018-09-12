طواف الإمارات ينطلق من أبوظبي وينتهي بدبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

حددت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات، انطلاقة النسخة الأولى من العاصمة أبوظبي، على أن يكون الختام في دبي، مروراً في مدن الدولة الأخرى، بما يدعم توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، ودورها الريادي في ترسيخ المكانة العالمية للدولة، وتنفيذاً لاتفاقية دمج طوافي دبي وأبوظبي الدوليين للدراجات الهوائية.

وأصبح طواف الإمارات بحلته الجديدة، السباق الوحيد المعتمد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، التي تتضمن 75 سباقاً طوال موسم 2018-2019، حيث سيقدم للعالم أبرز معالم الدولة التاريخية والتراثية والثقافية والسياحية وتضاريسها الجغرافية والطبيعية ويتيح لنخبة الدرّاجين التنافس في بيئة متنوعة تشمل الطرق الحديثة في داخل المدن، والصحارى والجبال والمناطق الساحلية.

اجتماع

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، بجانب أعضاء اللجنة: أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء اللجان: صالح المرزوقي، وسارة الصايغ، ومحمد محراب، ومحمد الشاطري، ودوتشيو تيكياتي، كما حضر الاجتماع سعيد المهيري، ومحمد الرميثي، ومنيرة المهري، ونوف علي، بجانب ممثلين عن الشركة ار سي اس.

مستجدات

وشهد الاجتماع في أجندة أعماله، استعراض آخر مستجدات المراحل التحضيرية لطواف الإمارات والمسارات الجديدة بكافة المراحل، بجانب الحملات التسويقية ودور الرعاة والتعاون مع الجهات الحكومية بكافة المدن المستضيفة لمراحل الحدث، كما شهد الاجتماع الاطلاع على مقترحات الشعار الجديد والطقم الرسمي ودرع الطواف، وبحث الاجتماع خطط الحملات التسويقية والإعلامية للطواف، كما تم تحديد شهر أكتوبر المقبل، موعداً لعقد مؤتمر صحفي للجنة العليا المنظمة، بحضور كافة الرعاة والجهات الداعمة للحدث للكشف عن الشعار الرسمي المعتمد والدرع وكافة تفاصيل مسارات المراحل، تأهباً لاستقبال النسخة الموحدة والحلة الجديدة بما يواكب رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمكانة المميزة التي يحتلها الطواف في أجندة السباقات العالمية.

تنسيق

وأكد سعيد حارب، على أهمية الاجتماعات الدورية والتنسيقية للوقوف على آخر تطورات العمليات التنظيمية للنسخة الأولى التي نتطلع لها أن تكون مبهرة ومميزة بما توازي ثقة القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة لإبراز المكانة المرموقة للدولة، مبيناً أن الاجتماع خرج بنتاجات مهمة ورسم مسارات العمل خلال الفترة المقبلة، وقال حارب: اللجنة العليا المنظمة،انتهت من اعتماد تحديد موعد طواف الإمارات، وانطلاقته من العاصمة أبوظبي وختامه بدبي.

حيث وضعت اللجنة المنظمة كافة التصورات بخططها للترويج لمعالم الإمارات الطبيعية والصحراوية والجبلية والمدن والمعالم السياحية والتراثية البارزة على مستوى الدولة، وأضاف: ستشهد الفترة المقبلة الكشف عن كافة التفاصيل من بينها الشعار ومسارات المراحل المعتمدة والإعلان عن الرعاة، وآخر المراحل التحضيرية لكافة الخطط والأعمال التنظيمية والبرامج المصاحبة للحدث، مبيناً أن النسخة الأولى تمثل تحدياً مهماً وجديداً أمام اللجنة العليا المنظمة التي تولي اهتماماً كبيراً لتقديم الحدث للعالم بأبهى صورة وعكس الخبرات التنظيمية للسواعد الوطنية الإماراتية.

أفكار وبدوره، قال عارف العواني، إن الموعد المحدد للطواف، وسط تنوع التضاريس والمعالم بكافة مراحله في ظل التحضيرات الكبيرة والتعاون المميز لجميع الشركاء سيقودنا حتماً لطواف عالمي يليق بسمعة ومكانة الإمارات على الصعيد الدولي، وتابع: حريصون على الخروج بأفكار جديدة وخطوات مهمة خلال الاجتماعات الدورية للجنة العليا المنظمة لتحقيق التجربة الاستثنائية للحدث وإضفاء بصمات الإبهار والتميز للنسخة الإماراتية في الأجندة العالمية.

مؤكداً أن اللجنة استعرضت جميع الخطط اللازمة والسعي التام لتوفير أسباب ومقومات نجاح التحدي الجديد الذي نتطلع لكسب رهان التفوق والتميز بتنظيمه وتقديمه للعالم بأعلى المعايير من جميع الجوانب، حيث ستشهد الفترة المقبلة الكشف عن تفاصيل مهمة من بينها الشعار وتطور مراحل العمل التنظيمي.

تجارب

وأضاف العواني: التجارب السابقة والنجاحات الكبيرة والأصداء الواسعة التي سجلها طوافا أبوظبي ودبي رسخت للعالم مدى الإمكانيات الكبيرة والبنى التحتية المتينة التي تتمتع بها الدولة على صعيد كافة المستويات، فنالت الرضا والإعجاب الكبيرين من قبل أسرة الاتحاد الدولي للدراجات والفرق العالمية المحترفة المشاركة بجانب الوفود الإعلامية الدولية، الأمر الذي وضع اللجنة العليا المنظمة لتحقيق انعطافة جديدة ونقلة نوعية ليس على صعيد فكرة الطواف الموحد بل امتد ليشمل جميع العوامل التنظيمية للحدث.

ارتياح

أعرب أسامة الشعفار عن ارتياحه الكبير للخطوات والمراحل التنظيمية التي سيشهدها طواف الإمارات في أول ظهور له على صعيد السباقات العالمية المعتمدة في أجندة الاتحاد الدولي، مبيناً أن طواف الإمارات سينقل للعالم أبهى صور معالم الدولة وسيكرس تجارب ثرية لمختلف أجيال المجتمع وسيدعم خطط توسع الرياضة على مستوى الدولة، الأمر الذي سيقود لترسيخ المكانة العالمية للإمارات ودورها الريادي واهتمامها الكبير بتحقيق التقدم والتنمية الرياضية.