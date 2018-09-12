«أبوظبي البحري» يضع خطة بطولات الموسم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ناقش نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه مع الجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة في تنظيم بطولات النادي، خطة البطولات البحرية المختلفة، وتم وضع الخطة التنظيمية لكل بطولة استعراض سيناريو سباقات الموسم، وركز الاجتماع على شرح الآلية المتبعة في أول حدثين بالفترة المقبلة وهما «الفلاي بورد» بعد غد وماراثون الدراجات المائية 21 الجاري.

حضر الاجتماع الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، ممثلون من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة النقل في أبوظبي، وميناء زايد وشركة في بي اس لإدارة المستشفيات والشرطة السياحية.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن هدف الاجتماع رسم خطط لجعل البطولات البحرية جزءاً من البرنامج الترويجي للإمارة، مع التركيز أن تتزامن الانشطة مع أهم العطلات الرسمية والأيام الوطنية من أجل أن نكون جزءاً من احتفالات الدولة، وقال: نسعى إلى استمتاع الجمهور بالأنشطة الرياضية ودعم مقترحاته الإيجابية من أجل الارتقاء ببطولاتنا ونشرها بشكل أكبر.

استراتيجية

وأشار الرميثي إلى ان الاستراتيجية أن يكون النادي شريكاً دائماً لمجلس أبوظبي الرياضي من خلال تحديث برامج النادي وأجندته مع المجلس وتوفير شراكة مميزة مع كافة أندية الإمارة، وثمن الرميثي جهود الجهات الحكومية والشركات التي ساهمت في نجاح المواسم الماضية.

تعاون

أشار الرميثي إلى أن النجاح الكبير في استضافة وتنظيم أكبر البطولات البحرية يعود إلى التعاون بين كافة الأقسام في النادي وقال: نعمل على تعزيز هذا التعاون من خلال اجتماعات أسبوعية وطرح آلية للتفاهم.