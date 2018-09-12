«طائرة الوحدة» جاهز للتحليق بعد تجميد 3 مواسم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواصل الفريق الأول للكرة الطائرة، تحضيراته الأخيرة للعودة إلى عالم مسابقات الرجال للعبة، بعد 3 مواسم من تجميد «العنابي» لفريق الطائرة للرجال، وستكون ضربة البداية بمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل، على صالة نادي العين، في الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة، وأعاد نادي الوحدة، بناء فريق رجال الطائرة خلال المواسم الثلاثة التي تم فيها تجميد الفريق، تحت إشراف عبد الوهاب الحوسني المشرف العام على اللعبة، والمصري أحمد ندا المدير الفني، ومساعده محمد علي، ليكون «العنابي» جاهزاً للمنافسة في مسابقات الرجال في الموسم الجديد.

وتتضمن مسابقات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والدوري العام، والختام بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودعم الفريق الأول، صفوفه استعداداً للموسم الجديد، بعدد من اللاعبين الصغار من أندية أخرى في الدولة، ممن تتناسب أعمارهم مع متوسط أعمار اللاعبين الحاليين في صفوف الفريق الأول للعبة بالوحدة، والبالغ 25 سنة، بعدما كان 30 سنة قبل التجميد، إلى جانب الاستعانة بخمسة لاعبين من المقيمين في الدولة، وثلاثة لاعبين من مواليد الدولة، الذين تم تسجيلهم في الفريق الأول والشباب، ومعهم المحترف الأجنبي الأوكراني ديمتري.

ولعبت طائرة الوحدة، ثلاث مباريات مع طائرة شباب الأهلي والعين وبني ياس، خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد، واقتصرت على معسكر داخلي، بعد إلغاء فكرة المعسكر الخارجي، ورغم خسارة «العنابي» لمبارياته الثلاث الودية، إلا أن نقاطه خلال أشواط تلك المباريات تجاوز الـ20 نقطة، وهو ما يدعو إدارة اللعبة بالنادي إلى التفاؤل.