منتخبات الشطرنج تبدأ الاستعداد للأولمبياد العالمي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بدأت منتخبات الشطرنج، المرحلة النهائية من الإعداد للمشاركة في الأولمبياد العالمي من خلال معسكر داخلي في نادي الشارقة للشطرنج ، يستمر حتى موعد السفر إلى الأولمبياد المقام في مدينة تومي في جورجيا، التي تقام منافساته من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل.

تضم قائمة المنتخب الأول، جاسم عبدالرحمن، وعمر نعمان، وعمران الحوسني، ولاعبي منتخب الشباب، سلطان الزعابي وعمار السدراني، فيما يضم منتخب السيدات كلاً من آمنة نعمان ووافية درويش وروضة السركال، وعائشة سرحان، ومريم عيسى، فيما يواصل الأستاذ الكبير سالم عبدالرحمن الاستعداد للأولمبياد مع الأستاذ الدولي الروسي قسطنطين لاند مدرب المنتخب الأول والأستاذ الدولي سعيد اسحاق واستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى.