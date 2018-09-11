سلة الشارقة تعسكر في صربيا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

وصلت بعثة فريق الشارقة لكرة السلة، إلى جمهورية صربيا أمس، لإقامة معسكر تدريبي خارجي، يستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، في إطار المرحلة الأخيرة من تحضيرات سلة «الملك» لأولى استحقاقات الموسم المحلي الذي ينطلق 24 سبتمبر الجاري، ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ويرأس البعثة علي الأميري عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية ومشرف كرة السلة، والذي قال: بدأنا فترة الإعداد البدني العام والخاص بالتدريب على صالة النادي تحت قيادة المدير الفني الوطني عبدالحميد إبراهيم، ثم جاء التفكير في المعسكر الخارجي، لمزيد من الإنسجام والتجانس بين اللاعبين في مرحلة الإعداد الخططي، وسيخوض الفريق بعض اللقاءات الودية أثناء المعسكر لتطوير المستوى الفني ورفع معدل اللياقة البدنية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.