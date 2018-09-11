تميّز «الشاهينية» في رئيسي البكار

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، صباح أمس، إقامة أربعة عشر شوطاً، لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا لمسافة 5 كم، وكان التميز في الشوط الأول للبكار المحليات من نصيب هجن العاصفة التي قدمت «الشاهينية»، تحت قيادة المضمر غياث الهلالي بزمن وقدره 7:51:7 دقائق، وتمسك الشعار الملكي لهجن العاصفة بالصدارة في الشوط الثاني والذي خصص للبكار المهجنات عن طريق «الشاهينية» والتي حققت توقيتاً بلغ 7:58:9 دقائق.

تألق هجن الرئاسة

واستعرضت عزبة المضمر راشد بالسم المنصوري التابعة لمؤسسة هجن الرئاسة قدراتها، عبر ثلاثة أشواط متتالية حيث كان الشوط الثالث للجعدان المحليات من نصيب «الديجور» بزمن 7:56:5 دقائق، بينما أبدع «النداوي» في الشوط الرابع للجعدان المهجنات، وحسم الصدارة في توقيت 7:51:8 دقائق، وشهد الشوط الخامس والذي خصص للبكار المحليات، تقديم مؤسسة هجن الرئاسة والمضمر راشد بالسم المنصوري لـ «سلهودة» صاحبة التوقيت الأفضل في مجمل الأشواط حيث وصلت لخط النهاية في زمن بلغ 7:42:6 دقائق، وعادت هجن العاصفة للتحليق في الصدارة من خلال الشوط السادس للبكار المهجنات بواسطة «الشاهينية» التي سجلت توقيتاً 7:56:8 دقائق، ونجح مضمر هجن الرئاسة راشد بالسم المنصوري في الحصول على المركز الأول في الشوطين السابع للجعدان المحليات والثامن للجعدان المهجنات بواسطة «سراب» الذي حصل على توقيت بلغ 8:04:1 دقائق، و«الأسد» بزمن وقدره 8:03:4 دقائق.

الشعار الملكي

ونجحت «الشاهينية» في منح الشعار الملكي لهجن العاصفة صدارة الشوط التاسع للبكار المحليات تحت قيادة غياث الهلالي بتوقيت 8:03:4 دقائق، وذهب المركز الأول في الشوط العاشر للبكار المهجنات إلى «الشاهينية» وكان ذلك عندما أشارت عقارب التوقيت إلى مرور 8:01:4 دقائق، ظهرت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات والذي فاز «المارد» بصدارته تحت قيادة المضمر عبيد شينان المري وكان ذلك بزمن بلغ 8:03:8 دقائق، ثم عادت ذات المؤسسة، وحصدت التميز في الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات والذي كان من نصيب «متعب»، بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد والذي سجل توقيتاً وقدره 8:01:7 دقائق.

ختام

كان مسك ختام تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ من نصيب هجن العاصفة والتي حصدت صدارة الشوطين الثالث عشر والرابع عشر للبكار حيث قدم غياث الهلالي «الشاهينية» على قمة البكار المحليات بزمن 7:51:6 دقائق، بينما كانت صدارة البكار المهجنات من نصيب «الشاهينية» في توقيت بلغ 8:07:9 دقائق.