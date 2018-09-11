5 ميداليات لفتيات الشارقة في «بطولة الإمارات للشطرنج»

المصدر: Ⅶالشارقة- البيان الرياضي

حققت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلات النادي، وذلك بحصولهن على 5 ميداليات ملونة في بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية 2018، والتي اختتمت في مدينة العين أواخر الشهر الماضي، حيث تمثلت في ذهبية واحدة، وثلاث فضيات وبرونزية، وجاءت الميداليات المحققة بحصول عبير علي محمد على فضية فئة السيدات، فيما حصلت عائشة سرحان المعيني على فضية فئة 20 سنة، ونالت عائشة سيف فهد آل علي ذهبية فئة 14 سنة، كما حصلت حنان خليل الحوسني على فضية فئة 14 سنة، وحققت فاطمة محمد صالح البلوشي، برونزية لفئة 10 سنوات.

دعم

وأهدى مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأكد المجلس أن ما يقدمه سموهما إلى النادي من دعم لا محدود يحفز اللاعبات والإدارة للوصول إلى هذه المكانة الكبيرة، التي تليق باسم إمارة الشارقة، مجددين العهد على مواصلة المشوار نحو تحقيق الأفضل والمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، كما أكدت تصريحات مجلس إدارة النادي أن هذا النجاح يؤكد الحرص الدائم على إبراز الوجوه المختلفة بالنادي والتأكيد على أن النجاح والتميز لا يقتصر على عدد معين من اللاعبات بل جميع المنتسبات.

مكانة

وقالت كريمة المعيني رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، إن النادي يعمل دائماً وفق توجهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وبالتالي وضع نفسه في هذه المكانة الكبيرة التي تليق به والتي آلت أيضاً لتحقيق لاعباته العديد من الإنجازات طوال العام، وذلك فضلاً عن جهود الإدارة المستمرة لتشجيع اللاعبات على التطوير من أدائهن وتحقيق العديد من الإنجازات والتميز في جميع المحافل والبطولات التي يشاركن فيها.

مسؤولية

ولفتت المعيني إلى أن لاعبات النادي أصبحن يصنفن من بين أبرز اللاعبات في الدولة، وذلك لما حققنه من مراكز كبيرة في مختلف المسابقات لمختلف المراحل التي شاركن فيها خلال الفترة الماضية وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع سواء مجلس الإدارة أو اللاعبات من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق المزيد وعدم الوقوف عند هذا الحد.

كما توجهت المعيني بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس والأعضاء على كل ما يقدمونه من دعم معنوي ومادي للنادي من أجل تحقيق الإنجازات، وهو ما كان له الدور الإيجابي أيضاً، لافته إلى أن التواصل المستمر مع المجلس أثمر مثل هذه الإنجازات وهو ما يمثل مسؤولية كبيرة على الجميع لكي نواصل المستوى نفسه في البطولات المقبلة، وأكدت أن النادي سيواصل تقدمه وتحقيقه للمزيد من الإنجازات خاصة أن لديه نخبة من اللاعبات المتميزات على مستوى الدولة.

جدارة

ومن جانبها، قالت خولة السركال نائب رئيس مجلس الإدارة إن النادي قائم على إنجازات لاعباتنا وسعيهن الدائم للوصول إلى القمة ورغم صعوبة لعبة الشطرنج وما تحتاج إليه من مجهود ذهني إلا أنهن دائماً ما يكُنَّ على قدر من المسؤولية ليثبتن للجميع أنهن الأحق بهذه الإنجازات وأنهن قادرات دائماً على رفع اسم النادي وتكريمه في جميع المحافل، كما هنأت سيادتها اللاعبات بإنجازهن وأشادت بدور الإدارة تحت إدارة الدكتورة شيماء أحمد نبيه المديرة التنفيذية للنادي في تطوير مستوى اللاعبات وتوفير وتنظيم جميع آليات النجاح لهن، كما ختمت تصريحها بخالص أمنياتها باستمرار التقدم والنجاح للاعبات.