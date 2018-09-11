فتح باب التسجيل في «دورة الشيخة هند للسيدات»

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن فتح باب التسجيل للنسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها، التي تقام تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياتها من 16 - 30 أكتوبر المقبل، ويستمر التسجيل حتى 4 أكتوبر المقبل، وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، الذي من خلاله يمكن للاعبات تعبئة استمارات التسجيل وإرفاق الهوية الإماراتية وجواز السفر وصورة شخصية وشهادة عمل الموظفة، وشهادة اللياقة البدنية، وأتاحت اللجنة المنظمة التسجيل لمنتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إضافة إلى منتسبات مؤسسات القطاع الخاص.

10 ألعاب

وتتضمن الدورة تنظيم منافسات 10 ألعاب رياضية جماعية وفردية هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينغ، وكرة الطاولة، ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل، حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في ثلاث منافسات مختلفة أي في لعبة جماعية واحدة ولعبتين فرديتين، أو ثلاث ألعاب فردية فقط، ويسمح لكل فريق تسجيل خمس لاعبات مقيمات في كل فريق حداً أقصى، كما يسمح بتسجيل لاعبة واحدة من المواطنات من خارج المؤسسة في الألعاب الجماعية، وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

ورشة فنية

وكانت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، قد نظمت ورشة العمل الفنية للدورة، يوم الثلاثاء الماضي، وحضرتها منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة، وتم خلال الورشة شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السادسة من الدورة، وتم عرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، كما تم الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة كل الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب، وفهم القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة، كما أعلنت اللجنة الفنية أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم مع إضافة كل البنود التي تم استحداثها في الاتحادات.

أماكن التنافس

وأعلنت اللجنة المنظمة عن أماكن إقامة المنافسات، حيث ستقام منافسات الألعاب الجماعية والريشة الطائرة وكرة الطاولة في الصالة الرياضية المغطاة بنادي دبي ستارز في منطقة المزهر، فيما تقام منافسات الألعاب الأخرى في أماكن مختلفة، حيث ستقام منافسات بطولة السباحة في مسبح نادي الوصل الرياضي، وبطولة الدراجات الهوائية 16 كيلو متراً في مضمار ند الشبا الرياضي، وبطولة سباق الطريق 3000 م في مضمار الورقاء للجري (حديقة الورقاء مقابل مركز أسواق)، كما تقام بطولة الشطرنج في نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتقام بطولة البولينغ في مركز دبي الدولي للبولينغ، وأعدت اللجنة برنامجاً تدريبياً يضم عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة للاعبات والمدربات والحكام في مختلف الرياضات خلال الفترة المقبلة، التي تستهدف منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، إضافة إلى منتسبات القطاع الخاص الذي تم إضافته مؤخراً إلى مجال المنافسة في الدورة.

بالأرقام

شهدت منافسات النسخة الأولى من الدورة 166 مشاركة من الموظفات مثلن 13 مؤسسة من مؤسسات حكومة دبي، فيما شهدت النسخة الثانية مشاركة أكثر من 260 موظفة مثلن 16 مؤسسة، ووصل عدد المشاركات في الدورة الثالثة إلى أكثر من 400 موظفة شكلن 92 فريقاً ومثلن 20 مؤسسة، فيما وصل عدد المشاركات في النسخة الرابعة إلى 558 لاعبة من 25 مؤسسة من مختلف الهيئات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية، وشارك في النسخة الماضية 685 لاعبة من 32 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة.