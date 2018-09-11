الحوسني.. بطل جوجيتسو «برتقالي» بحزام أسود

المصدر: Ⅶعجمان- ياسر قاسم

أصبح إبراهيم الحوسني أول لاعب جوجيتسو في عجمان يصل للحزام الأسود في رياضة الجوجيتسو، ومن بين نخبة الممارسين لهذه الرياضة في الدولة وعلى مستوى العالم حيث حصل الحوسني على الحزام الأسود بجدارة بعد اختبارات عملية ونظرية نهاية الأسبوع الماضي، حصد حيالها ثمار تجاربه وخبراته في الجوجيتسو خلال 13 عاماً متصلة ظل يمارس فيها اللعبة لاعباً ومدرباً في آنٍ واحد، واستطاع تكوين فريق متنوع من الممارسين للجوجيتسو في نادي عجمان ليصبح قائداً للفريق ومدرباً، وحصل مع عجمان على عدد كبير من البطولات والألقاب، زيادة على تمثيله الدولة من خلال المنتخب الوطني.

ثلاث مهام

ويجمع الحوسني بين ثلاث مهام على بساط النبلاء، فبجانب كونه في الأساس لاعباً محترفاً، فإنه محكم، وخاض العديد من التجارب التحكيمية الناجحة، أما المهمة التي ميزت الحوسني، عشقه للتدريب، حيث يتولى حالياً تدريب فريق عجمان، ونجح في تخريج لاعبين ولاعبات مميزين على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

وجاء ترفيع الحوسني إلى الحزام الأسود، بعد اختبار صعب، تنفذه لجنة تحت إشراف الاتحاد، وتضم محكمين من حاملي الحزام الأسود، يخضعون المتدرب إلى تنفيذ بعض الحركات، كذلك معرفته بالجانب التدريبي ويعتبر الحزام الأسود هو الأصعب بين أحزمة الرياضات القتالية.

إنجازات لافتة

ويعتبر الحوسني لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم عبد الله محمد الحوسني المتوج بذهبية العالم في بطولة عالمية أبوظبي للجوجيتسو نموذجاً يجسد روح الأسرة الواحدة في اللعبة فهو لاعب ومدرب وأب لأبطال متوجين بالذهب «سلطان ـ عبد الله ـ ماجد» وشقيق بطل أيضاً وهو سعود، وباتت الجوجيتسو أسلوب حياة لأسرة إبراهيم الحوسني والكل يمارسها بحب وشغف كبيرين فشقيقه سعود يعد من أبطال العالم وهو من خريجي نادي عجمان الذي يشرف على تدريبه وعمره الآن 12 سنة وحقق ذهبية المهرجان وذهبية العالم في وزن 40 كجم، وابنه الكبير سلطان يسير على نفس الطريق فهو يتدرب معه في النادي منذ بواكير عمره وتوج بذهبية العالم وذهبية المهرجان في وزن 30 كجم، وأيضاً نجح ابنه عبد الله صاحب الـ 8 سنوات في الفوز بذهبية مهرجان أبوظبي للجوجيتسو وأخيراً ماجد صاحب الـ 5 سنوات وتوج أيضا بميدالية ذهبية.

روح الأسرة

ويعلق إبراهيم الحوسني على وصوله لهذا التميز في رياضة الجوجيتسو بقوله: الفضل في هذه الإنجازات يعود لروح الأسرة الواحدة التي غُرست في نفسه وجميع منتسبي نادي عجمان للجوجيتسو وهذه الروح نابعة من فكر واستراتيجيات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بقيادة الربان الماهر عبد المنعم الهاشمي وفريق عمله الناجح، حيث دخلت اللعبة البيوت والمدارس وباتت صديقة الأسرة ولعبة مفضلة ويثق فيها الجميع وتكسب ممارسيها مهارات قلما تجدها متجذرة ومجتمعة في لعبة واحدة وهي مجموعة قيم يكتسبها اللاعب يوماً بعد يوم بالممارسة ومن خلال التدريبات والمشاركة في البطولات.

استبدال الحزام

ويضيف الحوسني: استبدلت الحزام البني بالأسود حسب النظام الجديد للاتحاد، والحصول على الحزام الأسود يكون بعد اختبارات دقيقة مدتها 35 و40 دقيقة، وتعتمد الاختبارات على كيفية الدفاع عن النفس بالحزام الأسود وشرح التكنيك والتعرف على مستوى التدريب بالحزام الأسود، وحسب الدرجات والتقييم يتم الترفيع، وبالتأكيد سعادتي كبيرة وفخور بما وصلت إليه بعد مشوار طويل بدأ من اكتوبر 2005 مع رياضة الجوجيتسو، وطموحي الآن تسخير خبراتي في هذا المجال لكل أبناء الإمارات لتخريج لاعبين أكفاء.