«اللولو» يجدد رعاية بطولة «أم الإمارات» لرماية السيدات

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد عيسى

جددت مجموعة اللولو غروب التجارية رعايتها لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، للرماية والخاصة بالسيدات، وحضر توقيع عقد الرعاية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ويوسف علي مالك مجموعة اللولو العالمية، بحضور عارف حمد العواني رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وحسن الشحي مدير البطولة، وأحمد الجابري عضو اللجنة المنظمة للبطولة.

وثمّن الريسي مبادرة مجموعة اللولو ومواصلة دعمها لرماية السيدات، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي يمنح البطولة اهتماماً كبيراً بعد النجاح الذي حققته سابقاً، وأشاد الريسي بدعم واهتمام «أم الإمارات» ذاكراً أن الاتحاد الدولي كرّم جهودها بمنحها أكبر وأرفع ميدالية في تاريخ الاتحاد، مؤكداً أن أم الإمارات تستحق أكثر، وأن التكريم يمثل فقط تقديراً للعمل الذي تقوم به على الصعيد العالمي.

ومن جانبه، ذكر عارف العواني أن بطولة «أم الإمارات» حققت نجاحاً كبيراً، وساهمت في تطوير لعبة الرماية، وأشاد بدعم مجموعة اللولو ومواصلة رعايتها للبطولة، ذاكراً أن ذلك ليس بغريب على المجموعة التي ظلت تشارك في العديد من الفعاليات الرياضية.

فيما رفع يوسف علي أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها لرياضة الرماية وقال إنهم في مجموعة اللولو سعداء بأن يكونوا شركاء في هذا الحدث المهم.