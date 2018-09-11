أندية طائرة الرجال تواصل الاستعداد للموسم الجديد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تواصل فرق الكرة الطائرة للرجال في أندية الدولة، تدريباتها الأخيرة، تحضيراً لانطلاقة الموسم المقبل، والمقررة يوم الجمعة المقبل، بمباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، وتتنافس على لقب المسابقة 10 أندية مجدداً، بعد مشاركة نادي الظفرة في مسابقات الرجال للطائرة، ويلعب الظفرة ضمن المجموعة الثانية مع أندية العين حامل اللقب، وشباب الأهلي والجزيرة والوصل، فيما تضم المجموعة الثانية، بني ياس والنصر وعجمان وحتا والوحدة.

تعتبر البطولة تحضيراً قوياً ومهماً للأندية قبل خوض معترك الدوري العام، والذي تحدد مبدئياً يوم 23 نوفمبر المقبل، موعداً لبدايته، خاصة أن كل الأندية غيّرت مدربي فرق الرجال، باستثناء الوصل، والذي أبقى على مدربه الجزائري كريمو.