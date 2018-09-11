كأس نائب رئيس الدولة للسلة 24 الجاري

المصدر: Ⅶدبي - ياسر قاسم

حدد اتحاد كرة السلة يوم 24 سبتمبر الجاري موعداً لانطلاقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أولى مسابقات الموسم بمشاركة 10 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى شباب الأهلي، النصر، بني ياس، الوحدة والجزيرة، فيما تضم الثانية الوصل، الشارقة، العين، الظفرة والبطائح، وتختتم المرحلة الأولى 8 أكتوبر المقبل، وتنطلق المرحلة الثانية 14 أكتوبر، وتقام بنظام خروج المغلوب، وتختتم البطولة 22 أكتوبر.

من ناحية أخرى حدد اتحاد السلة انطلاق بطولة الدوري العام لفئة الشباب 2 أكتوبر بمشاركة 6 فرق هي الشارقة، الوصل، النصر، شباب الأهلي، الوحدة وبني ياس.