محمد بن زايد يستقبل منتخب الجوجيتسو أبطال منافسات جاكرتا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان..لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو الذين حصدوا تسع ميداليات في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها إندونيسيا مؤخرا في العاصمة جاكرتا.

وهنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أبطال الجوجيتسو .. معربين عن سعادتهم بما حققوه من نتائج مشرفة في بطولة آسيا.

حضر اللقاء - في مجلس قصر البحر - سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الإنجاز الذي تحقق بهمة عالية وإرادة قوية يعد إضافة مهمة لرصيد رياضة دولة الإمارات في المنافسات الرياضية العالمية.

وطالب سموه لاعبات ولاعبي منتخب الجوجيتسو - خلال اللقاء يرافقهم سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو - بالمحافظة على المستوى المتميز الذي حققوه ومواصلة تطوير مهاراتهم وقدراتهم في هذه الرياضة ليكونوا نموذجا وقدوة للآخرين .. متمنيا سموه لهم مزيدا من التوفيق في تعزيز منافسة الإمارات في البطولات الإقليمية والعالمية .

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور شركاء النجاح من الأفراد والجهات الداعمين والراعين لرياضة الجوجيتسو مما كان له الأثر الإيجابي في تطور الرياضة في دولة الإمارات ووصولها إلى العالمية.

من جانبهم أعرب اللاعبون ورعاة الرياضة شركاء النجاح عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مثمنين الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام والجوجيتسو خاصة في دولة الإمارات والذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.. وعاهدوا سموه على مواصلة إحراز مزيد من الألقاب العالمية لرفد حصاد الإمارات بالميداليات والإنجازات الرياضية.

يذكر أن منتخب الإمارات للجوجيتسو تصدر منتخبات آسيا في دورة الألعاب الآسيوية برصيد تسع ميداليات منها ذهبيتان لفيصل الكتبي في " وزن 94 كجم " وحمد نواد في" وزن 56 كجم ".. بجانب خمس فضيات لطالب الكربي في " وزن 69 كجم " ومهرة الهنائي في " وزن 49 كجم " وخالد اسكندر في " وزن 56 كجم " وعمر الفضلي في " وزن 62 كجم " وخلفان بالهول في " وزن 85 كجم"..

إضافة إلى برونزيتين لمحمد القبيسي في " وزن 77 كجم " وسعيد المزروعي في " وزن 62 كجم ".