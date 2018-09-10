«إبداع» و«المختبر» يتصدران الحول والزمول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقيم على ميدان المرموم، صباح أمس سباقا الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، ضمن الدور التأهيل الثاني ولمسافة 5 كم، وكانت الصدارة في الشوط الأول للحول المحليات من نصيب «إبداع» ملك راشد طالب شريم المري، وذلك بزمن بلغ 8:02:0 دقائق، وأما الناموس في الشوط الثاني للحول المهجنات فقد ذهب إلى «الذهبية» لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي في توقيت وقدره 8:06:1 دقائق، وحسم «المختبر» لخلفان علي خلفان الرفيسه الكتبي صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات في زمن 8:16:2 دقائق، وأما شوط الزمول المهجنات، فقد حسمه «مليح» لسعيد سالم سعيد الرميثي وبتوقيت 8:14:5 دقائق.

تألق «زيزفون»

وحصد «زيزفون» لسعيد غدير عبيد الكتبي، ناموس الشوط الخامس للحول المحليات بزمن 8:02:2 دقائق، وبالمقابل كان التميز في الشوط السادس للحول المهجنات من نصيب «جبارة» المملوكة لقطامي محمد ثاني بن قطامي السويدي، وذلك بتوقيت 8:10:5 دقائق، ونجح «البارجيل» في إهداء مالكه راشد سالم سعيد المسافري صدارة الشوط السابع للزمول المحليات وكان ذلك في زمن بلغ 8:14:5 دقائق، وبالمقابل مضى الشوط الثامن للزمول المهجنات إلى «معلن» لصالح سلطان علي الخصم الكتبي وفي توقيت 8:16:0 دقائق.

تميز «مزنة»

واحتلت «مزنة» ملك مفلح سعود سالم الشراري، صدارة الشوط التاسع للحول المحليات والذي حصلت على صدارته في زمن 8:04:8 دقائق، وأما الشوط العاشر للحول المهجنات فقد مضى لمصلحة «ملهية» ملك سعيد مطر محمد الرميثي بزمن 8:12:9 دقائق، وكان الشوط الحادي عشر للزمول المحليات من نصيب «الفارس»، بشعار موسى عبد الرحمن جوده والذي وصل لخط النهاية في توقيت بلغ 8:17:3 دقائق، بينما كان «المختبر»، بشعار عبدالله معيوف محمد العامري على قدر التحدي في الشوط الثاني عشر للزمول المهجنات والذي حصل على صدارته في زمن قدره 8:15:8 دقائق.

هجن الإنتاج

وخصصت، الأشواط الأربعة الأخيرة في التأهيل الأول، لهجن الإنتاج، وذهب الشوط الثالث عشر للحول المحليات للإنتاج، من نصيب «شواهين» ملك سعيد محمد طويلب المنصوري وذلك بزمن 8:00:0 دقائق، بينما حسمت «وصايف» التحدي في الشوط الرابع عشر للحول المهجنات للإنتاج، وأهدت مالكها أحمد سعيد علي بن حلوه الكتبي الناموس في توقيت 8:13:2 دقائق، وكان الشوط الخامس عشر للزمول المحليات للإنتاج من نصيب «سراب» بشعار راشد أحمد عمهي المنصوري وذلك بتوقيت 8:14:0 دقائق، وأما الشوط الأخير والذي خصص للزمول المهجنات للإنتاج، فقد جاء بعناوين شعار أحمد سعيد سالم سعيد الرميثي، والذي قدم «التبر» على الصدارة، وكان الزمن يشير إلى 8:12:9 دقائق.