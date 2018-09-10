«الجوجيتسو» يعتمد برامج وفعاليات الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقد اتحاد الإمارات للجوجيتسو صباح أمس اجتماع مجلس الإدارة الذي افتتح أعماله بمشاعر من الفخر والاعتزاز بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه منتخبنا الوطني ببطولة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، والتي نجح أبطال المنتخب خلالها باقتناص تسع ميداليات ملونة وسط منافسات دولية استثنائية رفعوا خلالها اسم الإمارات عالياً.

وترأس الاجتماع عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وكل من العميد محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران أعضاء مجلس الإدارة، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية، وعبدالله الزعابي القائم بأعمال الإدارة الفنية.

وقال عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «نجحت دولة الإمارات في الاستحواذ على الاهتمام الدولي وريادة المشهد العالمي لرياضة الجوجيتسو، باستقطابها غالبية أبطال الجوجيتسو العالميين، ووصول أبنائها إلى منصات التتويج العالمية ما يضع على عاتق الاتحاد مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل، وترسيخ حضور جيل محترف من اللاعبين القادرين على مواجهة أهم الأبطال العالميين، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في مختلف المحافل الدولية».

وأضاف الهاشمي: «نجحنا في الموسم الماضي بإعادة صياغة معايير البطولات العالمية المقبلة، ورفعنا من مستوى التحديات الدولية».

أجندة الموسم

وتناولت أجندة الاجتماع العديد من الخطوات والقرارات الأساسية التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بدءاً بمناقشة إنجازات الاتحاد في الموسم السابق، وتسليط الضوء على تزايد المشاركات وتوسّع استضافة البطولات من قبل الأندية، وإبراز إنجازات المنتخب الوطني، ووصولاً إلى اعتماد أجندة الموسم الرياضي الجديد 2018 –2019 والتي ستتضمن عودة مختلف البطولات المحلية في كل أرجاء الدولة، وعلى رأسها بطولة كأس رئيس الدولة، وبطولة الشهيد، وبطولة أم الإمارات، علاوة على البطولات المحلية المقرر انعقادها على مستوى إمارات الدولة.

وفي هذا السياق، جرى اعتماد برنامج بطولة كأس نائب رئيس الدولة، والتي ستقام منافساتها على مدى ثلاث جولات، على أن يتم تنظيم الجولة الثالثة والنهائية في إمارة دبي.

وعلاوة على ذلك، ناقش مجلس الإدارة ميزانية الموسم الرياضي الجديد واعتمدها.

ووجه الهاشمي خلال الاجتماع بعقد اجتماع موسّع مع أندية الدولة لمناقشة تفاصيل التحضير للموسم الرياضي الجديد 2018 - 2019، ما ينذر بانطلاقة قوية وسط تنبؤات بنمو متزايد في معدلات المشاركة بالبطولات ودعم معزز لرفد الأبطال من الصغار والأشبال والناشئين والمحترفين بالمهارات اللازمة لتعزيز مكانة جوجيتسو الإمارات على المستوى العالمي. كما وجه رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة متكاملة لوضع أهداف استراتيجية متجددة ورؤية شاملة للسنوات الخمس المقبلة، وذلك برئاسة العميد محمد بن دلموج الظاهري.

محطات عالمية

وتطرق الاجتماع إلى اعتماد مشاركة المنتخب الوطني في البطولات العالمية المقبلة وتجهيزه لخوض هذه المنافسات المهمة، وفي مقدمتها بطولة العالم في السويد، ودورة الألعاب الشاطئية في سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية، ودورة الألعاب الآسيوية المقبلة والمقرر انعقادها في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الإدارة أجندة جولات بطولة أبوظبي غراند سلام.

ووجه الهاشمي للبدء في التحضيرات لعودة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الحادية عشرة، والتي من المقرر أن تنعقد في العاصمة أبوظبي بنهاية شهر أبريل 2019، على أن تستمر على مدار تسعة أيام يختتمها حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وأشار الهاشمي إلى أن الاتحاد يعتزم تقديم البطولة هذا الموسم بحلة استثنائية على ضوء النجاحات المتتالية التي حققتها النسخ السابقة، وبشكل يليق بمكانة البطولة التي تترسخ عاماً تلو الآخر على أجندة الجوجيتسو العالمية.

تجديد الثقة

وأجمع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تجديد الثقة بالجهاز الفني للمنتخب الوطني لدولة الإمارات، وذلك في أعقاب النجاح المبهر والإشادة العالمية بما قدمه المنتخب الوطني من أداء استثنائي ومشرف في (آسياد) جاكرتا، والأهم من ذلك تمثيل دولة الإمارات بشكل لائق في محفل دولي يعتبر الأبرز من نوعه، حيث كان أبطال المنتخب الوطني محط إعجاب وتقدير واحترام جميع المشاركين بالبطولة، في خطوة تثبت نجاح مشروع الجوجيتسو واستمراريته ومستقبله الواعد.

وراجع مجلس الإدارة خلال الاجتماع أداء بعثة المنتخب الوطني، في إطار مساعيه المستمرة للتحسين والتطوير، حيث جرى تقييم مشاركة المنتخب بشكل شامل، وأبدى أعضاء المجلس الرضا والفخر من أداء المنتخب ودراسة الفرص للاستفادة منها في المشاركات المقبلة.

فحص المنشطات

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد بدء تطبيق برنامج فحص المنشطات في جميع البطولات المحلية على أجندة الموسم الرياضي 2018 - 2019، وإجراء فحص لكل اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولات من جميع المراحل العمرية، بالإضافة إلى اعتماد برنامج توعية مكثف، وذلك حرصاً من الاتحاد على القيام بمسؤوليته المهنية والأخلاقية على أكمل وجه.