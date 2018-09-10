شراكة واعدة بين «الكاراتيه» و«الشارقة للدفاع عن النفس»

المصدر: دبي - علي شدهان

يبرم اتحاد الإمارات للكاراتيه، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، شراكة واعدة، يتم بموجبها وضع جميع بطولات النادي تحت لواء الاتحاد، وتنظيم الاتحاد بطولات محلية ودولية في الإمارة الباسمة، والعمل على تنمية الكوادر الوطنية، وفتح الأبواب أمام الكفاءات الوطنية في الشارقة لتولي المناصب الرياضية الخارجية، بالتزامن مع عقد لقاء مفتوح في نادي ضباط شرطة دبي، لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين الطرفين خلال المرحلة القادمة.

وشهد اللقاء المفتوح، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ومروان سنكل نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وحميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد، ومحمد الشحي عضو الاتحاد، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد الجروان نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وأيوب حسين المدير التنفيذي للنادي، وجابر جاسم المدير الإداري للمنتخبات الوطنية، وهشام سري السكرتير الفني لاتحاد الإمارات للكاراتيه، وجرى خلال اللقاء، تبادل الدروع بين الطرفين.

آفاق

وتم خلال اللقاء، مناقشة آليات رفع مستوى التعاون القائم بين الاتحاد والنادي إلى آفاق أرحب في جميع المجالات الرياضية، بما يعود بالنفع على «كاراتيه الإمارات» بصورة عامة، والعمل الجدي من أجل عقد شراكة حقيقية بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة.

مبادرات

ولفت اللواء «م» الرزوقي إلى أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بات من الركائز المهمة جداً في منظومة عمل «كاراتيه الإمارات»، مشيداً بجهود القائمين على النادي، ودورهم الفاعل في الارتقاء برياضة الكاراتيه وغيرها من رياضات الدفاع عن النفس الأخرى.

استعداد

وأبدى اللواء «م» الرزوقي استعداد اتحاد الكاراتيه لإبداء أكبر قدر من التعاون والتنسيق، والحرص على إقامة بطولات محلية ودولية، يستضيفها الاتحاد في الإمارة الباسمة خلال المرحلة القادمة، واستيعاب الكوادر الوطنية من أبناء الشارقة في مختلف الاتحادات الرياضية الخارجية في لعبة الكاراتيه، مشيراً إلى أنه لا بد من عقد شراكة حقيقية بين الطرفين، لتنفيذ تطلعات الجانبين، واصفاً نادي الشارقة لرياضات الدفاع النفس، بأنه ضلع أساسي لا غنى عنه في منظومة العمل في «كاراتيه الإمارات».

ارتقاء

ومن جانبه، أعرب العويس عن قناعته بأن النادي سيكون بمثابة العين لاتحاد الإمارات للكاراتيه في الإمارة الباسمة، لبلوغ الغاية المنشودة المشتركة، المتمثلة بالارتقاء وتطوير مختلف مفاصل «كاراتيه الإمارات»، مقدماً الشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد على تجاوبهم العالي.

تنسيق

وأبدى أحمد العويس استعداد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس التام، للتعاون والتنسيق في مختلف الجوانب مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، وفتح كافة منشآته الرياضية أمام مختلف أنشطة الاتحاد، معرباً عن قناعته بأهمية التعاون المشترك، وعقد شراكة حقيقية بين الطرفين، كاشفاً النقاب عن استعداد الإمارة الباسمة لاستضافة أي بطولات محلية أو خارجية، يقرر الاتحاد إقامتها في الشارقة خلال المرحلة القادمة.