تعاون بين «الهيئة» والمؤسسات الحكومية بشأن «التفريغ»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أكد عبد المحسن الدوسري الأمين العام للهيئة بالوكالة، أن الهيئة تواصل العمل على قضية تفريغ الرياضيين للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين المؤسسات الحكومية والهيئة العامة للرياضة في هذا الجانب، والمشاكل في طريقها للحل خصوصاً أن الاتحادات الرياضية ملمة بكل الأمور المتعلقة بالرياضيين غير المتفرغين، على أن يتم تنقيح القوائم في حالة المشاركة في أي حدث أو بطولة رياضية.

تعاون

وقال الأمين العام للهيئة بالوكالة: «هناك تعاون بين المؤسسات الحكومية والهيئة في هذه القضية، والاتحادات مطالبة بجهد أكبر والعمل على مخاطبة الهيئات قبل المشاركة في أي بطولة حتى يتسنى التنسيق فيما بينهما، خاصة أن المؤسسات الحكومية تعلم كل شيء عن موظفيها الرياضيين، وما إذا كان هؤلاء الرياضيون سيشاركون بالفعل في بطولة رياضية، أم يحصلون فقط على التفرغ دون اللعب».