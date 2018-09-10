«الشطرنج» يوافق على مشاركة روضة في مونديال الناشئين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد اتحاد الشطرنج اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد في دبي، بحضور الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد وفوزية عباس لطفي الأمين المالي رئيس اللجنة الفنية، ومهدي عبدالرحيم أبو الحسن الأمين العام المساعد للاتحاد وطارق محمد الخوري نائب رئيس اللجنة الفنية وهشام علي الطاهر، وعبدالله عبدالرحمن الحوار عضوي مجلس الإدارة، وتمت الموافقة على توصية اللجنة الفنية بمشاركة بطلة العالم روضة السركال في بطولة العالم للناشئين في إسبانيا في نوفمبر المقبل.

كما وافق مجلس الإدارة على إقامة معسكر داخلي لمنتخب الرجال والسيدات المشارك في الأولمبياد العالمي للشطرنج في جورجيا سبتمبر المقبل، كما تم اختيار الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد مديراً لبطولة العرب للرجال والسيدات والتي تستضيفها الإمارات في نهاية شهر نوفمبر، واختيار حسين خلفان الشامسي مديراً لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تستضيفها إمارة عجمان.

وأكد حسين خلفان الشامسي أن الاجتماع جاء مثمراً وتناول كل التقارير والتوصيات التي رفعتها اللجان العاملة، ويأتي الاهتمام الأول في تجهيز المنتخب للأولمبياد العالمي للشطرنج الذي سيقام في جورجيا، وقال: نأمل أن نحقق نتائج متميزة أفضل من النسخ الماضية، خاصة أن الاتحاد عمل على إعداد اللاعبين بشكل جيد سواء بالمشاركة في البطولات الداخلية والخارجية وعمل المعسكرات، على مدار الموسم.

اهتمام كبير

وأشار إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً باللاعبة الموهوبة روضة السركال وسيدفع بها في بطولة العالم للناشئين في إسبانيا، وأكد أن الاتحاد على مدار الموسم شارك في كل البطولات العالمية والقارية، وهو ما خطط له من أجل احتكاك اللاعبين وزيادة تصنيفهم الدولي.