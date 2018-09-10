فابيو آرو ينضم لـ «التوب 10» في جولة إسبانيا للدراجات

المصدر: إسبانيا - البيان الرياضي

خاض فريق الإمارات سباقاً صعباً في المرحلة الرابعة عشرة من جولة إسبانيا، وتمكن فابيو آرو من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل من جديد، وبذلك عزز مركزه في ترتيب التصنيف العام، وانطلق آرو مع منافسيه على ترتيب التصنيف العام مبكراً ليشكلوا مجموعة منفصلة تقدمت على المجموعة الرئيسية خلال مسافات التسلق التي تضمنها المسار، وهو مسار بطول 171كم من ثيستيرنا وصولاً إلى ليس برايريس دي نافا، وقد واجه الدراجون مسافة تسلق من التصنيف الثالث، وأخرى من التصنيف الثاني، ومسافتي تسلق من التصنيف الأول، وتمكن آرو بفضل مستوى لياقته من اجتياز خط النهاية متأخراً بفارق 39 ثانية عن الدراج سايمون ييتس (ميتشيلتون سكوت) الذي فاز في السباق خلال زمن بلغ 4:19:27 ساعات.