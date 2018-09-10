«الهيئة» تطلب تقريراً من الأولمبية عن «الآسياد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كلف مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام بالوكالة عبد المحسن الدوسري بطلب تقرير من اللجنة الأولمبية الوطنية عن مشاركة الاتحادات الرياضية في الألعاب الآسيوية «جاكرتا 2018»، وذلك حتى تتمكن الهيئة من وضع تقييم شامل لكل اتحاد سواء تلك التي حققت إنجازات في «الآسياد» أو التي أخفقت في مشاركتها.

وأشاد خلال الاجتماع بنتائج بعض الاتحادات الرياضية التي حققت إنجازات بحصولها على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، وقال الدوسري إن المجلس أشاد بنتائج اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي وحصول لاعبي الإمارات على 9 ميداليات ملونة في «الآسياد». كما أشاد المجلس بنتائج اتحاد الرياضات البحرية وحصوله على ميدالية ذهبية، واتحادات الجودو والرماية وكرة القدم بحصول كل منها على ميدالية برونزية.