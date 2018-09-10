بطولة كأس عام زايد تفتتح موسم الجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو الجدول الزمني لفعاليات الجودو للموسم الجديد والذي تنطلق منافساته ببطولة كأس عام زايد 2018 بمشاركة 400 لاعب يمثلون 10 أندية على مستوى الدولة و6 مراكز والتي تشهد ترجمة وتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة اللاعبين، من أبناء المواطنات وحَمَلة جواز سفر الإمارات ومواليد الدولة والمقيمين، في المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب الجماعية والفردية بمشاركة مفتوحة العدد لأبناء المواطنات في كل مسابقات الجودو، ومشاركة لاعب واحد من المقيمين المواليد في كل وزن من منافسات البطولة.

وأبان محمد بن ثعلوب أن النسخة التاسعة من مسابقات دوري الجودو ستنطلق في نوفمبر القادم بأسلوب جديد في التنظيم حيث تقام المنافسات بنظام التدوير بين صالات الاتحاد والأندية بهدف جذب الناشئين الصاعدين وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة أبنائهم، وكشف بن ثعلوب،عن انعقاد دورة للحكام لشرح التحديثات التي تمت على قانون اللعبة للمدربين قبل بدء الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته أكد محمد بن ثعلوب بأن المنتخب الأول للجودو مستمر حالياً في معسكره الداخلي بعد نتائجه الإيجابية في آسياد جاكرتا وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للجودو التي تقام في باكو عاصمة أذربيجان خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الحالي، وبعدها يقيم المنتخب معسكراً في اليابان استعداداً لبطولة أبوظبي غراند سلام التي تقام بصالة مبادلة بمدينة زايد في أبوظبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل بعد أن تقدمت حتى اليوم 12 دولة للمشاركة، حيث يظل باب التسجيل مفتوحاً وفقاً للائحة الاتحاد الدولي للجودو، فيما تواصل اللجنة المنظمة عملها استعداداً لاستضافة البطولة ضمن فعاليات عام زايد 2018.