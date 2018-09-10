الكشف عن بطولة «أم الإمارات» لرماية السيدات اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، المؤتمر الصحفي لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية «أم الإمارات» لرماية السيدات، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة اللولو العالمية، بمنطقة آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، راعية البطولة، التي تقام جولتها الثانية بميادين نادي الصيد في مدينة 6 أكتوبر المصرية، خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى الأول من شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة كوكبة من ألمع نجمات العالم في الرماية بكل أسلحتها، بينما الجولة الثالثة ستقام في العاصمة المغربية الرباط، منتصف أكتوبر المقبل، وتقام الجولة الرابعة في مدينة العين خلال شهر ديسمبر المقبل.

وسيحضر المؤتمر الصحفي، اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ويوسف علي مالك مجموعة اللولو العالمية.