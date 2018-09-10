المروي يحصد برونزية «عربية الدراجات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز محمد حسن المروي دراج منتخب الإمارات، بالميدالية البرونزية في سباق فردي ضد الساعة لمسافة 41 كلم في البطولة العربية للدراجات بالجزائر، متأخراً بفارق بسيط عن صاحب المركز الأول، محققاً ثاني ميدالياته بالبطولة، بعد فضية الفرق مع المنتخب في سباق ضد الساعة لمسافة 60 كم، وحقق المروي البرونزية بعد منافسة قوية مع لاعبي الجزائرويستعد منتخبنا لخوض سباق الفردي العام غداً، مع عدم وضوح الرؤية بخصوص مشاركة يوسف ميرزا، الذي غاب عن سباق ضد الساعة للإصابة، ويبذل الجهاز الفني والطبي محاولات كبيرة لتجهيز اللاعب.