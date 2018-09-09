القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً تُبحر الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق موسم السباقات البحرية في دبي الجمعة المقبلة بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دبي 2018-2019 - والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.



وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات الفنية واللوجستية لبدء سلسلة السباقات البحرية والتي يصل عددها مع نهاية الموسم الحالي والذي يستمر لنهاية شهر أبريل المقبل إلى 30 حدثاً رياضياً بحرياً متنوعاً في الرياضات المختلفة التراثية والحديثة والتي تتضمن القوارب والسفن الشراعية المحلية 22 و43 و60 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والقوارب الشراعية الحديثة والقوارب والزوارق السريعة والدراجات المائية والكايت سيرف وصيد الأسماك.

وخاطبت اللجنة المنظمة في النادي كافة الجهات الداعمة والمتعاونة مع النادي في إنجاح كافة الأنشطة والفعاليات وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قناة دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة ياس الرياضية)

ومن المنتظر أن يشهد مقر النادي في الميناء السياحي بداية ومن اليوم حركة نشطة مع قدوم الملاك والنواخذة للتسجيل في السباق الأول يوم الجمعة المقبل وتسلم كراسة الشروط واللوائح الجديدة للتعرف على التعديلات المستحدثة التي أقرتها اللجنة المنظمة في ما يتعلق بالمشاركة في سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً. حيث يستمر التسجيل حتى مساء الأربعاء المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة في الحدث.

ونقل محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي للنادي تحيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي وكذلك تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي لجميع المنتسبين والمشاركين في أنشطة النادي بمناسبة انطلاقة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2018-2019 متمنين للجميع النجاح والتوفيق.

ووجه محمد عبدالله حارب الشكر الجزيل إلى كل الجهات الداعمة والراعية لأنشطة وفعاليات الموسم مثمناً الدعم المتواصل من حكومة دبي والمتابعة المستمرة من مجلس دبي الرياضي المظلة الراعية للنشاط الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قناة دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة ياس الرياضية).

كما ثمن المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية جهود الاتحادات الرياضية المختلفة والمتخصصة في الرياضات والألعاب البحرية وفي مقدمتها اتحاد الإمارات للرياضات البحرية واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وجمعية الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك.



إجراءات جديدة



ودعا محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي كل النواخذة والبحارة الراغبين في المشاركة إلى الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل في مقر النادي حتى يوم الأربعاء المقبل والتعرف على اللوائح الجديدة حيث ستخصص هذه الفئة لفئتين اثنتين الأولى للناشئين (8- 16 سنة) والثانية للشباب (8-21 سنة) .

وذلك من أجل تحقيق الهدف وراء إشهار هذه الفئة التي أطلقها النادي عام 1999 بمباركة ودعم مباشر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية من أجل إتاحة الفرصة أمام الشباب ليتعلموا وينهلوا من ماضي الآباء والأجداد ويتعلموا مهارات الإبحار الشراعي التراثي.

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تجمع سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والتي تعد أكاديمية لتأهيل وتدريب نواخذة وبحارة المستقبل في الرياضات التراثية بين عنصريْ الخبرة والشباب، ما يجعل المنافسة ساخنة بين المشاركين من أجل اختيار المسار المناسب والوصول إلى نقطة خط النهاية في أسرع وقت.

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نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول سباق للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً بعد اعتماد هذه الفئة بمباركة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في اليوم الأول من شهر أكتوبر عام 1999.

وشهد أول سباق أقيم في شواطئ دبي مشاركة 16 قارباً ونال المركز الأول وقتها القارب هياف بقيادة النوخذة راشد محمد راشد الرميثي، بينما جمع سباق الجولة الختامية من بطولة دبي 2017 ـ 2018 ما يزيد على 90 قارباً مما يدلل على مدى الاهتمام والتطوير المتلاحق في هذه الرياضة.

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تشهد فعاليات الموسم الجديد إقامة ثلاث محطات في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما حيث تقام الجولة الأولى يوم الجمعة المقبل بينما تنطلق الجولة الثانية يوم السبت السابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل وسيكون مسك ختام جولات هذه الفئة يوم السبت السادس عشر من شهر فبراير القادم مع إقامة سباق الجولة الثالثة.

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نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الموسم الماضي 2017-2018 العديد من المحطات في هذه الفئة وصلت إلى 5 جولات توج من خلالها طاقم القارب الفهد 79 بقيادة النوخذة الشاب جاسم محمد معيوف بطلاً بعدما جمع 56 نقطة في الجولات الخمس ليستحق التتويج في نهاية الموسم.

وحقق القارب الفهد 79 إنجازاً خاصاً وكبيراً، بالرغم أن طاقم القارب لم ينهِ أياً من جولات الموسم الخمس في المركز الأول، وحل في المركز الثاني للترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في الموسم الماضي القارب تواق 13 بقيادة النوخذة مشعل محمد أحمد معيوف برصيد 64 نقطة، فيما احتل المركز الثالث القارب الشبابي 78 بقيادة النوخذة أحمد عبيد السويدي المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 76 نقطة.