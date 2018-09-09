الدوسري والمدفع يتسلّمان كتاب الرياضة في فكر زايد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقى عبد المحسن الدوسري الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بالوكالة، وخالد عيسى المدفع الأمين المساعد الإصدار الجديد للإعلامي الإماراتي محمد الجوكر بعنوان: «الرياضة في فكر زايد»، والذي تناول فيه مسيرة القائد المؤسس واهتمامه بالقطاع الشبابي والرياضي، وذلك بمناسبة عام زايد.

وأعربا عن تقديرهما البالغ للدور الكبير الذي قام به الإعلامي محمد الجوكر في إصدار هذا الكتاب المتميز الذي يحكي مسيرة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في دعمه لواحدة من أهم قطاعات الدولة واهتمامها بعنصري الشباب والرياضة.

مشيرين إلى أهمية توثيق مثل هذه الأعمال الوطنية لتكون مثالاً للأجيال القادمة وتحذو حذوها. وأكدا الدوسري والمدفع، أن الهيئة العامة للرياضة تعتز بأن الساحة تتمتع وتزخر بالشخصيات الناجحة في شتى المجالات خاصة الإعلامية والعلمية والثقافية. والتي شكلت تلك الشخصيات علامة من علامات التاريخ الرياضي الإماراتي العريق، حيث إن هذا الإصدار هو الخامس عشر من إصدارات الجوكر الرياضية.

مشددين على أهمية أن يقوم الشباب برد الجميل والمشاركة في تقديم الأعمال الإعلامية تبرز فيها دور قياداتنا الكرام حفظهم الله الذين بفضلهم بعد الله وصلنا إلى هذه المرحلة من التقدم والتطور والازدهار والاقتداء لما لسيرة «زايد» هذه الشخصية الكبيرة التي لها مكانة خاصة في قلوبنا جميعاً من أثر بالغ على شباب الوطن.

وأشادا بالجهود الطيبة التي بذلها الباحث الإماراتي في تقديم مثل هذه الإصدارات التوثيقية التي تؤرخ الرياضة الإماراتية خلال استقباله في مقر الهيئة بدبي، واستماعهما إلى شرح مفصل عما تحتويه هذه الموسوعة، مشيرين إلى أن الهيئة ستدعم وتقف مع أي شاب طموح يخدم واقعنا الرياضي.